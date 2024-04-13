Юров о 7-й игре с «Автомобилистом»: «После того как мы пропустили четвертую шайбу, соперник из своей зоны не вылезал. Этот отрезок перенесем на следующий матч, надеюсь»

Данила Юров высказался о 7-м матче серии «Металлурга» против «Автомобилиста».

Сегодня команда под руководством проиграла екатеринбургскому клубу в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина – 5:3. « » сравнял счет в серии – 3-3.

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– Я бы не сказал, что мы неудачно начали. Соперник был порезвее, но потом перехватили инициативу и отодвинули игру от наших ворот. В начале второго периода не забили, хотя моменты были – и в пустые ворота не попали. В ответ пропустили.

Но все равно не сдались, показали характер. После того, как мы пропустили четвертую шайбу, соперник из своей зоны не вылезал. Надеюсь, этот отрезок игры перенесем на следующий матч.

– Что будет главным в седьмом матче?

– Все понимают, что не должно быть равнодушных. Это самое главное. Можно проиграть в моментах, но нельзя проигрывать в характере и настырности.

– В прошлом году вы обыграли «Автомобилист» в седьмом матче. Этот опыт может помочь?

– Больше половины команды поменялось с прошлого сезона, все с чистого листа. Андрей Владимирович [Разин] уже сказал, что может быть такая одна игра в карьере. Надо настроиться выйти играть, – сказал нападающий « » .

В прошлом году «Металлург» обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ) в 7-м матче первого раунда плей-офф КХЛ.