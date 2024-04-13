Юров о 7-й игре с «Автомобилистом»: «После того как мы пропустили четвертую шайбу, соперник из своей зоны не вылезал. Этот отрезок перенесем на следующий матч, надеюсь»

Теги Металлург Мг Автомобилист КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Данила Юров Хоккей

Данила Юров высказался о 7-м матче серии «Металлурга» против «Автомобилиста».

Сегодня команда под руководством Андрея Разина проиграла екатеринбургскому клубу в шестом матче 1/2 финала Кубка Гагарина – 5:3. «Автомобилист» сравнял счет в серии – 3-3. 

Решающий 7-й матч за выход в финал Кубка Гагарина состоится 15 апреля в Магнитогорске.

– Я бы не сказал, что мы неудачно начали. Соперник был порезвее, но потом перехватили инициативу и отодвинули игру от наших ворот. В начале второго периода не забили, хотя моменты были – и в пустые ворота не попали. В ответ пропустили.

Но все равно не сдались, показали характер. После того, как мы пропустили четвертую шайбу, соперник из своей зоны не вылезал. Надеюсь, этот отрезок игры перенесем на следующий матч.

– Что будет главным в седьмом матче?

– Все понимают, что не должно быть равнодушных. Это самое главное. Можно проиграть в моментах, но нельзя проигрывать в характере и настырности.

– В прошлом году вы обыграли «Автомобилист» в седьмом матче. Этот опыт может помочь?

– Больше половины команды поменялось с прошлого сезона, все с чистого листа. Андрей Владимирович [Разин] уже сказал, что может быть такая одна игра в карьере. Надо настроиться выйти играть, – сказал нападающий «Металлурга» Данила Юров.

В прошлом году «Металлург» обыграл «Автомобилист» (4:3 ОТ) в 7-м матче первого раунда плей-офф КХЛ. 

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1 комментарий
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Этот юноша разговаривает дерзковато и самоуверенно уже не в первый раз
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