Уроженец Финикса Найз о возможном переезде «Аризоны»: «Очень печально. Клуб был важной причиной, почему я занялся хоккеем. Надеюсь, они смогут там остаться»

Теги Торонто Аризона НХЛ Мэттью Найз Хоккей

Мэттью Найз выразил разочарование возможным переездом «Аризоны».

Клуб может переехать в Солт-Лейк-Сити.

«Это очень печально. «Койотис» оказали влияние на меня в детстве, любил ходить на игры. Это была важная причина, почему я занялся хоккеем. Но ситуация находится вне моего контроля.

Я надеюсь, что они смогут там остаться, потому что клуб очень много значил для меня. Посмотрим, что произойдет.

Когда я рос, Аризона не была таким хоккейным местом, как Колорадо, Чикаго или Детройт. Но определенно был рост, и в этом месте можно было увидеть потенциал. Думаю, что «Койотис» сыграли большую роль в этом. Сейчас все стало намного лучше, и многие ребята начинают брать в руки клюшку. Это приятно видеть. 

Надеюсь, что они смогут остаться там, но это вне моего контроля. Я не очень-то доволен ситуацией, но что есть, то есть», – сказал уроженец Финикса и нападающий «Торонто» Мэттью Найз.

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