«Анахайм» заключил трехлетний контракт новичка с 19-летним белорусским форвардом Сидоровым

Теги Анахайм НХЛ Саскатун Егор Сидоров Хоккей

«Анахайм» заключил контракт новичка с белорусским хоккеистом Егором Сидоровым.

«Анахайм» выбрал Сидорова на драфте НХЛ-2023 под общим 85-м номером. В сезоне-2023/24 19-летний форвард играл за «Саскатун» в WHL, набрав 88 (50+38) очков в 66 матчах регулярного сезона. Он стал первым игроком клуба с сезона-1995/96, забившим 50 голов за сезон. 

Контракт новичка, который Сидоров заключил с «Анахаймом», рассчитан на 3 года. Он вступит в силу в сезоне-2024/25.

Такое же соглашение подписал 19-летний нападающий Колсон Питр. В сезоне-2023/24 он провел 55 матчей за «Флинт Файрбердс» в OHL и набрал 55 (27+28) очков. 

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