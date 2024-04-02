Макдэвид, Маккиннон и Форсберг – звезды марта в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 31 балл в 15 матчах

Коннор Макдэвид признан первой звездой НХЛ по итогам марта.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца.

Третьей звездой признан нападающий « » , который отметился 23 (12+11) очками в 13 матчах.

Второй звездой стал форвард « » Нэтан Маккиннон, набравший 27 (11+16) баллов в 13 играх.

Первой звездой назван капитан « » , записавший в свой актив 31 (7+24) балл в 15 матчах.