Макдэвид, Маккиннон и Форсберг – звезды марта в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 31 балл в 15 матчах
Коннор Макдэвид признан первой звездой НХЛ по итогам марта.
Лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца.
Третьей звездой признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который отметился 23 (12+11) очками в 13 матчах.
Второй звездой стал форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 27 (11+16) баллов в 13 играх.
Первой звездой назван капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив 31 (7+24) балл в 15 матчах.