Макдэвид, Маккиннон и Форсберг – звезды марта в НХЛ. Форвард «Эдмонтона» набрал 31 балл в 15 матчах

Теги рейтинги Нэшвилл Колорадо Эдмонтон НХЛ Филип Форсберг Нэтан Маккиннон Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид признан первой звездой НХЛ по итогам марта.

Лига определила лучших хоккеистов прошедшего игрового месяца.

Третьей звездой признан нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг, который отметился 23 (12+11) очками в 13 матчах.

Второй звездой стал форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон, набравший 27 (11+16) баллов в 13 играх.

Первой звездой назван капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид, записавший в свой актив 31 (7+24) балл в 15 матчах.

3 комментария
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Ого круто Филю отметили
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Машины!
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Панарин в марте тоже неплохо играл, 8+16 набрал, на одно очко больше Форсберга.
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