Мальцев о вылете «Спартака»: «Шанс был, не взяли его. Коллектив классный. Я в команде недавно, но иногда в голове начинало звучать «Я, ты, мы – «Спартак» Москва»
Михаил Мальцев высказался о вылете «Спартака» из плей-офф.
Московский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, уступив «Металлургу» (2-4).
«Нелепо сейчас, наверное, рассуждать в духе: могли – не могли. Меньше реализовали, больше ошибались. Шанс, считаю, был, просто не взяли его.
Был, потому что внутри команды коллектив классный. И тренеры нас объединяли общей идеей, и болельщики. Полкарьеры провел в Питере, другую половину в Америке, в «Спартаке» всего несколько месяцев, но иногда в голове начинало звучать «Я, ты, мы – «Спартак» Москва».
От этого всего пока очень обидно, но наиграли, на что наиграли. Пока так. Всем огромное спасибо за поддержку!» – написал форвард красно-белых в телеграм-канале.