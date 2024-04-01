Мальцев о вылете «Спартака»: «Шанс был, не взяли его. Коллектив классный. Я в команде недавно, но иногда в голове начинало звучать «Я, ты, мы – «Спартак» Москва»

Теги Металлург Мг Спартак КХЛ Кубок Гагарина Михаил Мальцев Хоккей

Михаил Мальцев высказался о вылете «Спартака» из плей-офф.

Московский клуб завершил выступление в Кубке Гагарина во втором раунде, уступив «Металлургу» (2-4). 

«Нелепо сейчас, наверное, рассуждать в духе: могли – не могли. Меньше реализовали, больше ошибались. Шанс, считаю, был, просто не взяли его.

Был, потому что внутри команды коллектив классный. И тренеры нас объединяли общей идеей, и болельщики. Полкарьеры провел в Питере, другую половину в Америке, в «Спартаке» всего несколько месяцев, но иногда в голове начинало звучать «Я, ты, мы – «Спартак» Москва».

От этого всего пока очень обидно, но наиграли, на что наиграли. Пока так. Всем огромное спасибо за поддержку!» – написал форвард красно-белых в телеграм-канале. 

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1 комментарий
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Спасибо ща сезон. Надеюсь, в следующем дойдем хотя бы до полуфинала
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