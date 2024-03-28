Василевский о 3:1 с «Бостоном»: «Это было похоже на плей-офф. Мы воспользовались тем, что они играли два дня подряд. «Тампа» растет как команда»

Андрей Василевский прокомментировал победу «Тампа-Бэй» над «Бостоном».

Во вчерашнем матче регулярного чемпионата НХЛ «Лайтнинг» обыграли «Брюинз» со счетом 3:1.

Российский вратарь отразил 23 из 24 бросков и стал 1-й звездой матча.



«Мне показалось, что мы были стабильны все 60 минут. Это было похоже на хоккей, в который играют в плей-офф.

Я знаю, что они играли два дня подряд, но мы этим воспользовались. Чувствую, что мы растем вместе как команда. Мы охотимся за местом в плей-офф, и если мы выиграли несколько последних матчей, это не значит, что мы уже там. Просто нужно продолжать давить, продолжать стараться», – сказал Андрей Василевский.

В 45 матчах этого сезона НХЛ на его счету 27 побед при 89,8% сэйвов и коэффициенте надежности 2,90.