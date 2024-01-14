«Спартак» проиграл 6-й матч подряд. Сегодня уступили 2:6 «Металлургу»
«Спартак» потерпел 6-е поражение подряд.
Команда тренера Алексея Жамнова сегодня уступила «Металлургу» (2:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
У «Спартака», таким образом, 6 поражений подряд. В последних двух матчах москвичи пропустили более 5 шайб.
«Спартак» идет на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 67 очков.
а на самом деле даже жаль, что Спартак самоустранился из пула контендеров, подписав старую легенду #71🤣🤣
Насладился хоккеем с трибуны.