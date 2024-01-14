«Спартак» проиграл 6-й матч подряд. Сегодня уступили 2:6 «Металлургу»

Теги Металлург Мг Спартак Алексей Жамнов КХЛ Хоккей

«Спартак» потерпел 6-е поражение подряд.

Команда тренера Алексея Жамнова сегодня уступила «Металлургу» (2:6) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

У «Спартака», таким образом, 6 поражений подряд. В последних двух матчах москвичи пропустили более 5 шайб.

«Спартак» идет на 4-м месте в таблице Западной конференции, набрав 67 очков.

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15 комментариев
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Кошельчук тупик для Спартака
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+19
Еще пару таких матчей , и встанет вопрос , кому на выход : телу из Майами -решившему подзаработать , жене на цветы , детям на мороженное , или Жамнову !
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2:6, я попросил бы😁😁😁
а на самом деле даже жаль, что Спартак самоустранился из пула контендеров, подписав старую легенду #71🤣🤣
+7
-1
+6
Алло, 2-6.
+2
0
+2
Жамнов как положено в тыкву превратился, а то уж все сомневаться стали.
+2
0
+2
Спасибо, Магнитка!
Насладился хоккеем с трибуны.
+3
-2
+1
К плей-офф форму наберут, хочется в это верить.
+3
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Магнитка всех давит .Салават смирился особо боротся за кубок не будет .может только авангард
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Начинать чистку конечно надо с тренерского штаба - не думаю что надо менять Жамнова, но тренера вратарей и тренера по игре в обороне менять однозначно!!! а после смотреть кого подписывать в оборону, но пару человек надо в защиту обязательно, а что касается вратарей, то тут ситуация непонятная: мы же вроде обоих наших переподписали уже на следующий сезон, тогда остается только подтягивать либо из Химика, либо из МХК и надеяться что там найдется кто-то, кто станет первым номером...
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Надеюсь это просто спад, как бывает у всех.
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Ответ vzi
Спасибо, Магнитка! Насладился хоккеем с трибуны.
👍🤘🤘🤘
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Ответ Старик Стариканов
Кошельчук тупик для Спартака
первый матч смотрю с его участием, после которого соглашусь с вами !
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Ответ wolkov
2:6, я попросил бы😁😁😁 а на самом деле даже жаль, что Спартак самоустранился из пула контендеров, подписав старую легенду #71🤣🤣
Пока коваль будет в команде Спартаку ничего не светит, сейчас он даже не в яме а во враге огромном.
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