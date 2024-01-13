Мальцев сломал палец, а не руку. Жамнов говорил, что форвард пропустит 2-3 недели

Стали известны подробности травмы Михаила Мальцева.

Ранее главный тренер « » Алексей Жамнов сказал, что 25-летний нападающий пропустит 2-3 недели из-за перелома руки.

«Уточню ситуацию по травме . У него перелом пальца. Про руку несколько громко сказано.

Когда Михаил общался с коллегами из «Матч ТВ» в студии перед матчем, повязка на пальце отсутствовала, поэтому видимых повреждений не было заметно.

В любом случае «Спартак» на очень трудный отрезок регулярного сезона лишился сразу нескольких центральных нападающих. Остается рассчитывать на скорое возвращение в состав Ивана Морозова», – написал корреспондент «Р-Спорт» Андрей Сенченко.