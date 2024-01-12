Форвард «Спартака» Мальцев пропустит 2-3 недели из-за перелома руки. У Локтионова, возможно, тоже перелом

Теги Спартак травмы Алексей Жамнов Андрей Локтионов Михаил Мальцев Р-Спорт Хоккей

Михаил Мальцев пропустит 2-3 недели из-за травмы.

Нападающий «Спартака» не сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

«Мальцев получил травму. Приблизительно две-три недели. У него перелом руки», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.

Михаил Мальцев набрал 6 (1+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых Андрей Локтионов сыграл только в первом периоде игры против СКА.

«Локтионов также получил травму. Возможно, тоже перелом», – сказал Жамнов.

5 комментариев
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Все лучшие центры на травме в команде, а вы всё Ковальчука хаете)
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С центрами просто караул.
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чёт Спартаку не везёт
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Мда уж, почти все центры поломаны.
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Ответ Uriah Heep
С центрами просто караул.
не то слово!
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