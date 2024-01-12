Форвард «Спартака» Мальцев пропустит 2-3 недели из-за перелома руки. У Локтионова, возможно, тоже перелом
Михаил Мальцев пропустит 2-3 недели из-за травмы.
Нападающий «Спартака» не сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5).
«Мальцев получил травму. Приблизительно две-три недели. У него перелом руки», – сказал главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов.
Михаил Мальцев набрал 6 (1+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
Форвард красно-белых Андрей Локтионов сыграл только в первом периоде игры против СКА.
«Локтионов также получил травму. Возможно, тоже перелом», – сказал Жамнов.