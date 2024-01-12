Форвард «Спартака» Мальцев пропустит 2-3 недели из-за перелома руки. У Локтионова, возможно, тоже перелом

Михаил Мальцев пропустит 2-3 недели из-за травмы.

Нападающий « » не сыграл в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (2:5).

«Мальцев получил травму. Приблизительно две-три недели. У него перелом руки», – сказал главный тренер «Спартака» .

набрал 6 (1+5) очков в 9 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

Форвард красно-белых сыграл только в первом периоде игры против СКА.

«Локтионов также получил травму. Возможно, тоже перелом», – сказал Жамнов.