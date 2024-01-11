Юдин о голе «Металлурга» СКА в овертайме: «Гераськин явно выставляет ногу, сбивает и еще забивает. Тафгай все видит, я профессионально вижу лучше четырех судей»

Теги Металлург Мг СКА Александр Юдин КХЛ Артем Сергеев Игорь Гераськин Спорт-Экспресс Хоккей

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего Игоря Гераськина. Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга, среди которых был и Юдиннаписали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Была ли подножка в матче? Как вы оцените этот эпизод?

– Тафгай все видит. Кто плюет, кто толкает. Я профессионально вижу лучше, чем четыре судьи.

Там явно была выставлена правая нога. Если бы Гераськин был хитрым, он бы как ехал, так и продолжал. А он выставил правую ногу, думал, что хитрый. Гераськин выставляет ногу, сбивает и еще забивает гол. И ему везет, потому что Разин как раз приобрел его с большими силами, и он отработал. Но на площадке два главных судьи и два линейных. Видно, что правая нога выставлена. И это повлияло на результат.

По судьям было уже много моментов. Понятно, что их трогать нельзя, но все это уже долго идет, этот матч стал последней каплей, – заявил бывший хоккеист СКА.

Материалы по теме

35 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
У него ошибка в слове "вижу". Первая буква "Л" должна быть
+35
0
+35
Как же вы достали уже с этим... давайте уже про политику что ли, спортс
+16
0
+16
Уже почти неделю знатно подгорает у придворных дрессированных ветеранов СКА. Следим за развитием событий
+16
0
+16
Тафгай нашелся 😂подстилка ты с длинным языком а не тафгай , ничего мужского не осталось кроме как языком работать больше ничем не может
+16
0
+16
Ответ vdksjs
Ошибку уже признал главный арбитр КХЛ, но отлизываниям предела нет и не предвидится..
Ошибку??? Лига сказала, так же как и главный арбитр, что никакого нарушения там небыло. А эти 🤡 из СКА даже не подавали протест на этот момент.
+14
-1
+13
Кто-нибудь скажите Юдину, что прогиб засчитан и хватит нести пургу. Я бы таких заслуженных ветеранов отправил поднимать хоккей на Чукотке ( Путин там только побывал и уверен, что развитием хоккея в регионе он недоволен).
+9
0
+9
Тафгай бггг. Видимо , много в голову били в свое время . Это из той серии смотрю в книгу - вижу фигу. Все ветераны будут петь в одну дуду , это понятно. Но по факту нарушения не было , профессионал ты наш дорогой . Ты в хоккейном мире не последняя инстанция . У многих профи другое мнение .
+9
-1
+8
Сергееву нужно просто контролировать свою клюшку, если бы Гераськин упал - у СКА ещё и удаление было бы👌🏽
+7
0
+7
кстати, а как на счёт этого?
тоже как тафгай все видел😁

https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1
+8
-1
+7
Фан клуб Ротенберга,
название
Ч Е П У Х А
+4
0
+4
К сожалению для Юдина, там ещё и видеокамеры всё видят. А народ привык верить им и собственным глазам, а не пустобрехам вроде Юдина и "ветеранов СКА".
+3
0
+3
Ответ цэсемьэр
кстати, а как на счёт этого? тоже как тафгай все видел😁 https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1
и тут всё видит)) https://www.sports.ru/hockey/1115650026-yudin-o-nezaschitannom-gole-lokomotiva-kogda-shajba-vletela-v-vorota-v.html?sl=1
+2
0
+2
Какой диагноз у тафгая Юдина когда он видит то чего не было?
+4
-2
+2
это его имел в виду ротенберг, когда говорил, про ловлю шайб лицом?
+3
-1
+2
Сколько СКА платит спортсу, что бы раз в час про них была хоть какая-то новость?
+3
-1
+2
Ответ цэсемьэр
кстати, а как на счёт этого? тоже как тафгай все видел😁 https://www.sports.ru/hockey/1112747913-yudin-o-momente-s-yashkinym-v-matche-ska-i-lokomotiva-zhalovatsya-na-s.html?sl=1
👍👍ЗМС по переобуванию в пользу ротана😁😁
+2
0
+2
Скоро чемпионат закончится, а до сих качают эту историю. И ведь не надоело.
+2
0
+2
Хотелось бы посмотреть на судью Юдина в действии, раз он всё видит больше других. Иди, повышай качество судейства. Иначе не хрен трындеть
+1
0
+1
Как он может видеть, если всю дорогу "ловил шайбу лицом"? Если только шоколадным глазом узрел)))
+1
0
+1
Стыдно за это всем адекватным петербужцам..
+1
0
+1
Бедный Geras King. У него уже от упоминаний шишка в заднице размером с фасоль наверно
+1
0
+1
Зачем у него берут вью?
+2
-1
+1
Лизуну в голову стреляли....12 пуль.......врачи говорят,что повезло...мозг не задело..
0
0
0
Персонаж явно лицом не шайбы ловил, что-то покрепче и почаще.
0
0
0
Вижу как приходит на счет 15 рублей
0
0
0
Какой наглец,сбивает да ещё и забивает.
0
0
0
Да конечно любой ветеран подписавшийся под письмом Путину,самые независимые эксперты.Почему у клуба не спросят,почему не написали протест или как там на забитый гол.Значит просмотрев хорошо этот момент поняли ,что Ротенберг был не прав подняв волну с голом Гераськина.
0
0
0
Ответ Ми Ша
Какой диагноз у тафгая Юдина когда он видит то чего не было?
Как же не было? Было, была подножка. Видео повтор в помощь.
0
0
0
Ответ Ярославец75
Зачем у него берут вью?
Потому, что он ветеран СКА, очевидно же.
0
0
0
Ответ Egorsav
Сколько СКА платит спортсу, что бы раз в час про них была хоть какая-то новость?
Да ни сколько. Спортс сам только и выезжает на новостях про СКА да про Р.Р. Без них вообще не знаю про что бы они писали и кто бы их читал.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий