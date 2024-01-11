Юдин о голе «Металлурга» СКА в овертайме: «Гераськин явно выставляет ногу, сбивает и еще забивает. Тафгай все видит, я профессионально вижу лучше четырех судей»

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Перед победным голом защитник СКА Артем Сергеев оказался на льду после контакта с коньками нападающего . Игра продолжилась, а форвард забросил шайбу в ворота СКА.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга, среди которых был и , написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

Однако главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов заявил, что арбитры матча СКА – «Металлург» на льду приняли верное решение: «Клюшка Сергеева касается Гераськина, после чего он спотыкается об свою же клюшку».

– Была ли подножка в матче? Как вы оцените этот эпизод?

– Тафгай все видит. Кто плюет, кто толкает. Я профессионально вижу лучше, чем четыре судьи.

Там явно была выставлена правая нога. Если бы Гераськин был хитрым, он бы как ехал, так и продолжал. А он выставил правую ногу, думал, что хитрый. Гераськин выставляет ногу, сбивает и еще забивает гол. И ему везет, потому что Разин как раз приобрел его с большими силами, и он отработал. Но на площадке два главных судьи и два линейных. Видно, что правая нога выставлена. И это повлияло на результат.

По судьям было уже много моментов. Понятно, что их трогать нельзя, но все это уже долго идет, этот матч стал последней каплей, – заявил бывший хоккеист СКА.