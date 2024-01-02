«Сиэтл» выиграл 5 матчей подряд и приблизился к зоне плей-офф

Теги НХЛ Вегас Зимняя классика НХЛ Сиэтл Дэйв Хэкстол Хоккей

«Сиэтл» выиграл 5 матчей подряд и приблизился к зоне плей-офф.

«Кракен» обыграл «Вегас» (3:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ, проходившем на открытом воздухе в рамках «Зимней классики». 

Команда Дэйва Хэкстола одержала 5 побед подряд и набрала очки в последних 9 играх. До этого была серия из 8 поражений подряд.

С 39 очками в 38 играх «Сиэтл» идет на 4-м месте в Тихоокеанском дивизионе и приблизился к зоне плей-офф. 

Места wild card в Западной конференции на данный момент занимают «Нэшвилл» (41 очко в 37 играх) и «Аризона» (40 в 35).

При этом по проценту набранных очков «Кракен» пока идет 12-м на Западе (51,3%). 

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