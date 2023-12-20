«Коламбус» забросил 9 шайб в матче с «Баффало». Это 2-й результат в истории клуба
«Коламбус» забросил 9 шайб в матче с «Баффало» – 2-й результат в истории клуба.
«Блю Джекетс» разгромили «Сэйбрс» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Это 2-й результат по голам за игру в истории клуба из Огайо. Рекорд был установлен в ноябре 2016 года в матче с «Монреалем» (10:0).
Кроме того, в 5 играх «Коламбусу» удалось забросить 8 шайб.
Сегодня в составе команды под руководством Паскаля Венсана отличились Кирилл Марченко (хет-трик), Коул Силлинджер, Шон Курали, Адам Фантилли, Джонни Годро, Эрик Гудбрэнсон и Кент Джонсон.