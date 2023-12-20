«Коламбус» забросил 9 шайб в матче с «Баффало». Это 2-й результат в истории клуба

Теги Баффало Коламбус НХЛ Эрик Гудбрэнсон Паскаль Венсан Джонни Годро Шон Курали Кирилл Марченко Коул Силлинджер Кент Джонсон Адам Фантилли Хоккей

«Коламбус» забросил 9 шайб в матче с «Баффало» – 2-й результат в истории клуба.

«Блю Джекетс» разгромили «Сэйбрс» (9:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Это 2-й результат по голам за игру в истории клуба из Огайо. Рекорд был установлен в ноябре 2016 года в матче с «Монреалем» (10:0). 

Кроме того, в 5 играх «Коламбусу» удалось забросить 8 шайб. 

Сегодня в составе команды под руководством Паскаля Венсана отличились Кирилл Марченко (хет-трик), Коул Силлинджер, Шон Курали, Адам Фантилли, Джонни Годро, Эрик Гудбрэнсон и Кент Джонсон. 

 

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марченко малорик👏
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий