Кравец про 0:4: «Ак Барс» – не неудобный, а просто очень сильный соперник, и пока у нас не хватает силенок его победить. Игра не была провальной»

Главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец подвел итоги игры с «Ак Барсом».

Омская команда потерпела поражение со счетом 0:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Результатом мы, конечно, недовольны, особенно нулем голов. В принципе, игру показали хорошую, много моментов создали, но реализация подвела, вратарь выручил « ». Мы же пропустили две контратаки. Потерпеть нужно и доказывать в следующем матче, хотя и эта игра была не провальной, перебросали соперника, блоков больше сделали, но, к сожалению, с «Ак Барсом» не справляемся.

Неудобный соперник? Две игры на выезде очень хорошо с ними провели, там чисто в овертаймах мастерство решило, какие-то моменты. Эта игра отличалась, соперник хорошо действовал в обороне, жестко. Наверное, он не неудобный, а просто очень сильный, и пока у нас не хватает силенок его победить.

У Игоря Мартынова, слава богу, всего лишь ушиб. Возможно, уже в следующем матче он будет готов сыграть. Какие выводы из двух пропущенных голов в пустые ворота? Да тут главное не допускать таких ситуаций, когда догонять приходится. Нужно в первом периоде забивать в большинстве в пустые ворота, во втором забивать выходы «один в ноль», вот и все, и не нужно будет отыгрываться.

А вытащить каждую игру невозможно, потому что соперник, если хорошо обучен, может решить ситуацию в свою пользу, – сказал .