Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ в матче с «Ак Барсом». Форвард «Авангарда» из своей зоны сделал передачу Мартынову на выход один на один
Владимир Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ.
«Авангард» играет против «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Ястребы» открыли счет в игре в первом периоде. Владимир Ткачев выполнил передачу из своей зоны, после чего Игорь Мартынов сблизился с Артуром Ахтямовым и забросил шайбу.
Для Ткачева этот результативный балл стал 300-м в лиге. Он забросил 100 шайб и сделал 200 результативных передач в 396 матчах в КХЛ.
Не пас-загляденье
Или Владимир Ткачев из Трактора не набирал 300 очков вот не давно?)