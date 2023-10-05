Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ в матче с «Ак Барсом». Форвард «Авангарда» из своей зоны сделал передачу Мартынову на выход один на один

Владимир Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ.

« » играет против « » в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ястребы» открыли счет в игре в первом периоде. выполнил передачу из своей зоны, после чего сблизился с Артуром Ахтямовым и забросил шайбу.

Для Ткачева этот результативный балл стал 300-м в лиге. Он забросил 100 шайб и сделал 200 результативных передач в 396 матчах в .