Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ в матче с «Ак Барсом». Форвард «Авангарда» из своей зоны сделал передачу Мартынову на выход один на один

Теги Ак Барс Авангард видео КХЛ Владимир Ткачев 1995 Игорь Мартынов Хоккей

Владимир Ткачев набрал 300-е очко в КХЛ.

«Авангард» играет против «Ак Барса» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Ястребы» открыли счет в игре в первом периоде. Владимир Ткачев выполнил передачу из своей зоны, после чего Игорь Мартынов сблизился с Артуром Ахтямовым и забросил шайбу.

Для Ткачева этот результативный балл стал 300-м в лиге. Он забросил 100 шайб и сделал 200 результативных передач в 396 матчах в КХЛ.

5 комментариев

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Сергей Тихонов
Володя, это круто
Не пас-загляденье
+2
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+2
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Антон Фёдоров
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AirRedPie
А про его тезку чего не сделали новость то?
Или Владимир Ткачев из Трактора не набирал 300 очков вот не давно?)
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Ильдар Абдрашитов
Мастер
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Александр Базилий
Ответ AirRedPie
А про его тезку чего не сделали новость то? Или Владимир Ткачев из Трактора не набирал 300 очков вот не давно?)
Он просто донный
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