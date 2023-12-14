Ротенберг о низкой посещаемости «России 25»: «Матч начался раньше – люди работают. Надо хорошо поработать, чтобы были полные трибуны»
Роман Ротенберг объяснил обстоятельства низкой посещаемости игры «России 25».
Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.
Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.
«Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ. Это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду.
Сейчас надо хорошо поработать, чтобы у нас были полные трибуны в субботу и воскресенье. Думаю, так и будет», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.
Матчи СКА в КХЛ начинаются в 19:30 по московскому времени, игра команды «России 25» началась в 18:30 по московскому времени.
В субботу у «России 25» запланирован матч против команды Беларуси, в воскресенье – против команды Казахстана.
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Намекает, что ещё 25 миллионов нужно на хоккей — всё таки самый популярный вид спорта в России 😌✊