Ротенберг о низкой посещаемости «России 25»: «Матч начался раньше – люди работают. Надо хорошо поработать, чтобы были полные трибуны»

Теги Сборная России по хоккею с шайбой болельщики Кубок Первого канала КХЛ ВХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Роман Ротенберг объяснил обстоятельства низкой посещаемости игры «России 25».

Сборная «России 25» обыграла команду «Звезды и ВХЛ» (5:2) в матче Кубка Первого канала.

Согласно протоколу игры, официальная посещаемость игры – 6217 зрителей. При этом в начале первого периода трибуны были практически полупустыми.

«Матч начался на час раньше, чем у нас в КХЛ. Это внесло свои коррективы по количеству болельщиков на трибунах. Люди еще работают, не все успели к первому периоду.

Сейчас надо хорошо поработать, чтобы у нас были полные трибуны в субботу и воскресенье. Думаю, так и будет», – сказал главный тренер сборной «России 25» Роман Ротенберг.

Матчи СКА в КХЛ начинаются в 19:30 по московскому времени, игра команды «России 25» началась в 18:30 по московскому времени.

В субботу у «России 25» запланирован матч против команды Беларуси, в воскресенье – против команды Казахстана. 

22 комментария
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Да на дачи все уехали, чтобы в пятницу в пробках не стоять, очевидно же!
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Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе»
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Намекает, что ещё 25 миллионов нужно на хоккей — всё таки самый популярный вид спорта в России 😌✊
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Что мешало запланировать матч на 19 или 19.30,чтобы потом не лепить очевидные отмазки? Или когда планировался турнир, никто не знал до какого времени люди работают? Смешно читать такую хреновину.
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Надо хорошо поработать по программе зритель. Бггг. Смех и грех .
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Хорошенько поработать над привлечением бюджетников?
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Очень очень много Йозе Марино !!!! Видимо готовиться сменить своего кумира разговорного жанра .
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Сейчас надо хорошо работать чтобы прожить, но вам "уважаемый" господин Ротенберг этого не понять...
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Ответ Роман
Департамент труда и соцзащиты Москвы потратит 24 млн рублей на 9+ тысяч билетов на шоу Навки «Вечера на хуторе» ----- Намекает, что ещё 25 миллионов нужно на хоккей — всё таки самый популярный вид спорта в России 😌✊
особенно Россия u-25, которую он похоже и придумал )))
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фан уйди ввели что ли?
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Надо чтобы Роман со скамейки ушел, и люди подтянутся!!
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Ответ Eliza77
Какой же он .. блаженный.. что ли .. ладно, хоть на ска ходят …
это называется юродивый
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Не смеши. Интерес на нуле
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На матчи в выходные бесплатно раздают. Приедут толпы тех, кто шайбу первый раз в жизни увидит
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какой же он юродивый
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с такими ценами все на дачу уехали. Огурцы, бананы выращивать. Кур разводить, чтоб они потом им дивиденды в виде яиц выдавали))
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На каком льду проходят эти соревнования ?. вроде ЦСКА арена на 2 1 тысячу мест. ? для кого строили?
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Какой же он .. блаженный.. что ли .. ладно, хоть на ска ходят …
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))))
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Можно попробовать водичкой и хот-догами заманивать, хотя как будто бы блоками яиц уже актуальнее
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