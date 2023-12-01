Кучеров – лучший игрок НХЛ в ноябре, Макар – 2-я звезда, Куинн Хьюз – 3-я
Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в НХЛ.
Форвард «Тампы» стал первой звездой месяца, набрав в 14 матчах 28 (9+19) очков.
30-летний россиянин сейчас лучший бомбардир НХЛ – 39 (15+24) очков в 23 играх.
Второй звездой ноября в НХЛ признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар, у которого 25 (4+21) очков в 14 играх.
Третьей звездой месяца стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, у которого 22 (5+17) очка в 15 матчах.
остальное чистая знашка, в вопросе этого нет, так что извините, но вопрос #####