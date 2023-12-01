Кучеров – лучший игрок НХЛ в ноябре, Макар – 2-я звезда, Куинн Хьюз – 3-я

Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в НХЛ.

Форвард « » стал первой звездой месяца, набрав в 14 матчах 28 (9+19) очков.

30-летний россиянин сейчас лучший бомбардир – 39 (15+24) очков в 23 играх.

Второй звездой ноября в НХЛ признан защитник « » , у которого 25 (4+21) очков в 14 играх.

Третьей звездой месяца стал защитник « » Куинн Хьюз, у которого 22 (5+17) очка в 15 матчах.