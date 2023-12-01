Кучеров – лучший игрок НХЛ в ноябре, Макар – 2-я звезда, Куинн Хьюз – 3-я

Теги рейтинги Тампа-Бэй Ванкувер Колорадо НХЛ Никита Кучеров Кэйл Макар Куинн Хьюз Хоккей

Никита Кучеров признан лучшим игроком ноября в НХЛ.

Форвард «Тампы» стал первой звездой месяца, набрав в 14 матчах 28 (9+19) очков.

30-летний россиянин сейчас лучший бомбардир НХЛ – 39 (15+24) очков в 23 играх.

Второй звездой ноября в НХЛ признан защитник «Колорадо» Кэйл Макар, у которого 25 (4+21) очков в 14 играх.

Третьей звездой месяца стал защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз, у которого 22 (5+17) очка в 15 матчах.

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18 комментариев
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Кучеров и где-то в фаворе, хоть и небольшом. Такое бывает? Про Малкина говорят много и по делу, что его недооценивают, но тёзку такое ощущение вообще в глаза не видят в лиге в части медийности
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Ответ ermol@y
Кучеров и где-то в фаворе, хоть и небольшом. Такое бывает? Про Малкина говорят много и по делу, что его недооценивают, но тёзку такое ощущение вообще в глаза не видят в лиге в части медийности
кто чей тёзка?
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Самая стабильная супер звезда лиги🔥
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Ответ Иван_Ефанов
Самая стабильная супер звезда лиги🔥
Так то ещё Саня стабилен, но от этой стабильности как то невесело)
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Куч такое ощущение один хочет побеждать....
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по факту
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С Пойнтом они конечно феноменальная парочка). У одного светлые мозги , у другого быстрые ноги , и у обоих высочайшее мастерство. Кубки еще должны быть.
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Ответ ermol@y
Кучеров и где-то в фаворе, хоть и небольшом. Такое бывает? Про Малкина говорят много и по делу, что его недооценивают, но тёзку такое ощущение вообще в глаза не видят в лиге в части медийности
Никита тезка Жени , или о каком тезке речь ?
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Ответ Under
кто чей тёзка?
Никита Женин тезка. Что не понятного?)
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Ответ Вор Егор
Кучер красава на себе «Тампу» тащит. Уже понятно, что «Тампа» не претендует на чашку. Да в плей-офф они будут 100%. Но не долго. После этого сезона надо координировать состав. Сирелли, Чернак вообще не играют на те деньги, которые им платят. Нет глубины состава. Еще и у Стэмкоса контракт заканчивается в этом году.
Пивас пил сегодня?
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С обеда ждал этой новости на нхл.ком
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Отлично!
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Никита молодец!
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Ответ ermol@y
У тёзки есть только один смысл, а именно Имя. Запятую поставил в нужном месте, вот теперь догадайся что я имел в виду
из известных личностей в комменте только Евгений Малкин и Никита Кучеров
остальное чистая знашка, в вопросе этого нет, так что извините, но вопрос #####
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