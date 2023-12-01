Кравец о победе над «Нефтехимиком»: «В этот раз «Авангард» вернулся, в следующий — можно не вернуться. Игра в первых двух периодах нас не устраивает»

Теги Авангард Илья Проскуряков КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Оценка игры – это победа. Это самое главное, конечно. Результат есть, но сама игра...Такая игра, какую мы показывали в первых двух периодах, нас не устраивает. Неожиданно много удалений было, что нехарактерно для нас, не хватало слаженности, не хватало командных действий.

А вот в третьем периоде после некоторых перестановок добавили и в дисциплине, и в скоростях, и шайба держалась и быстро ходила. Ситуацию исправили, это не так легко отыграться с 1:3. Так что здесь молодцы, что достали соперника и по буллитам победили.

Будем разбираться, анализировать, смотреть видео, потому что, если мы хотим добиться хорошего результата, таких периодов не должно быть в нашем исполнении. В этот раз вернулись, в следующий раз можно не вернуться. Лучше начинать с преимуществом, играя дома при своих зрителях.

Не думаю, что была недооценка. С этой командой у нас все игры тяжелые. «Нефтехимик» постоянно упирается, шайба в шайбу идем. Это не недооценка, это излишняя уверенность, что на таких скоростях на мастерстве мы сможем одолеть этого соперника.

Конечно, когда ребята из других звеньев приносят пользу, это всегда плюс. Мы переставили немножко сочетания, и это дало результат. Кроме того, рад, что Илья Проскуряков отыграл очень уверенно, во многих моментах оставил команду в игре», – сказал главный тренер «Авангарда». 

Материалы по теме

3 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Да уж , отскочили. Но это пока не ПО. Интересный сезон , не предсказуемый. ( Лишь бы система с витаминками и судьями не победила ).
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ребята, НХ это не команда спортивная) это для чинушек татарских отмывка бабла, для буков идеал!!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Проскуряков вытянул матч, Шарипзянов наоборот был худшим в команде, капитану так играть непозволительно. Первое звено непонятно чем занималось, Ткачёв зачем-то постоянно лез обыгрывать 2-3 соперников и естественно терял шайбу... В общем если игра не идёт у 1 звена, то Авангард ничем не сильнее НХ. А из хорошего сегодня только игра вратаря и итог матча!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий