Кравец о мнении «Кравец – хороший тренер, но не для больших дел»: «Смешно. Как может быть тренер хорошим, но не годным для больших дел?»

Теги Авангард КХЛ Михаил Кравец Игорь Еронко Хоккей

Михаил Кравец оценил мнение о том, что он является тренером не для больших дел.

– Давно считается, что на главных тренеров «Авангарда» самое большое давление в КХЛ, в том числе со стороны журналистов. Чувствуете ли вы это?

– Давление есть, и оно не всегда приятное. Даже иногда расстраиваешься: работаешь день и ночь, а пишут нехорошие вещи.

Но у журналистов такая работа: выигрываешь – хвалят, проигрываешь – будут ругать. Главное, чтобы люди ходили на хоккей и мы радовали хорошей игрой.

А все эти разговоры – пиар, рейтинг, и «Авангард» всегда был самым обсуждаемым клубом. Это непросто, но такая у нас работа.

– Уже не обращаете внимания, когда вас в очередной раз отправляют в отставку в СМИ?

– Я читаю, и это действительно неприятно. Но такое только подстегивает. Раз отправляют в отставку – значит надо выигрывать.

– Вы наверняка слышали выражение «Кравец – хороший тренер, но не для больших дел». Как к этому относитесь?

– Мне смешно это слышать.

Как может быть тренер хорошим, но не годным для больших дел? Если тренер хороший, то, значит, все будет хорошо, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

Еронко о Кравце: «Хороший тренер, но не для больших дел. Тренировки не особо интенсивные, моторная плотность должна быть выше, не делает разборы, как Хартли»

7 комментариев

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Asl Ali
Кравец против Кравеца
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Rakamakaf0
какой то не очень умный сказал такую фразу, зачем на это вообще обращать внимание.То увольнители, которые просто увольняют и все, а как же альтернатива? Тоже нет смысла обращать внимание. Критика это хорошо если она объективная.
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Vovan 78
Может, дядя Миша, ещё как может…
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Tosha NeoN
в этом году очередной обсереньк в ПО, и наш хороший тренер поедет в клуб для малых дел
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Andrey w
Еронко может и много что адекватного говорил , но тут важное говорил вот бы я . Нас судят по действиям и по поступкам . Вот возьмет Кравец в том году выйдет в финал и впишет себя как серебренный тренер для омска , а кто останется еронко ?
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Михаил Черный
Еронко вроде конкретно говорил
Мол, в НХЛ и у Хартли тренировки по секундам расписаны, а у наших тренеров (Кравца в т.ч.) этот момент в развалочку.
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