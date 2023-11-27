Кравец о мнении «Кравец – хороший тренер, но не для больших дел»: «Смешно. Как может быть тренер хорошим, но не годным для больших дел?»
Михаил Кравец оценил мнение о том, что он является тренером не для больших дел.
– Давно считается, что на главных тренеров «Авангарда» самое большое давление в КХЛ, в том числе со стороны журналистов. Чувствуете ли вы это?
– Давление есть, и оно не всегда приятное. Даже иногда расстраиваешься: работаешь день и ночь, а пишут нехорошие вещи.
Но у журналистов такая работа: выигрываешь – хвалят, проигрываешь – будут ругать. Главное, чтобы люди ходили на хоккей и мы радовали хорошей игрой.
А все эти разговоры – пиар, рейтинг, и «Авангард» всегда был самым обсуждаемым клубом. Это непросто, но такая у нас работа.
– Уже не обращаете внимания, когда вас в очередной раз отправляют в отставку в СМИ?
– Я читаю, и это действительно неприятно. Но такое только подстегивает. Раз отправляют в отставку – значит надо выигрывать.
– Вы наверняка слышали выражение «Кравец – хороший тренер, но не для больших дел». Как к этому относитесь?
– Мне смешно это слышать.
Как может быть тренер хорошим, но не годным для больших дел? Если тренер хороший, то, значит, все будет хорошо, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
Еронко о Кравце: «Хороший тренер, но не для больших дел. Тренировки не особо интенсивные, моторная плотность должна быть выше, не делает разборы, как Хартли»
Мол, в НХЛ и у Хартли тренировки по секундам расписаны, а у наших тренеров (Кравца в т.ч.) этот момент в развалочку.