Худобин о «Соколе» в КХЛ: «Было бы очень здорово. Я вижу, как люди в Красноярске относятся к хоккею: в любую погоду приезжают на матчи, поддерживают нас всей душой»

Антон Худобин высказался о возможном включении «Сокола» в состав КХЛ.

– Может ли «Сокол» войти в КХЛ?

– Было бы очень здорово. Я вижу, как люди в болеют и относятся к хоккею. Это дорогого стоит. Мне посчастливилось играть в Магнитогорске, Мытищах, во многих клубах Северной Америки. Но Красноярск – это сильный пример. Люди в любую погоду приезжают на наши матчи. Нас поддерживают всей душой. И такой город-миллионник достоин иметь свой клуб в КХЛ.

– Тогда «Соколу» надо радикально усиливать состав.

– Это понятно. Если «Сокол» войдет в , то команда изменится на 90%. Или даже больше, – сказал вратарь « ».