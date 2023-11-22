Худобин о «Соколе» в КХЛ: «Было бы очень здорово. Я вижу, как люди в Красноярске относятся к хоккею: в любую погоду приезжают на матчи, поддерживают нас всей душой»
Антон Худобин высказался о возможном включении «Сокола» в состав КХЛ.
– Может ли «Сокол» войти в КХЛ?
– Было бы очень здорово. Я вижу, как люди в Красноярске болеют и относятся к хоккею. Это дорогого стоит. Мне посчастливилось играть в Магнитогорске, Мытищах, во многих клубах Северной Америки. Но Красноярск – это сильный пример. Люди в любую погоду приезжают на наши матчи. Нас поддерживают всей душой. И такой город-миллионник достоин иметь свой клуб в КХЛ.
– Тогда «Соколу» надо радикально усиливать состав.
– Это понятно. Если «Сокол» войдет в КХЛ, то команда изменится на 90%. Или даже больше, – сказал вратарь «Сибири».
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