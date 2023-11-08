«Миннесота» выменяла Богосяна у «Тампы» за выбор в 7-м раунде драфта
Зак Богосян переходит в «Миннесоту» из «Тампы».
«Уайлд» выменяли 33-летнего защитника, отдав «Тампе» взамен выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.
Перед этим «Миннесота» обменяла защитника Калена Эддисона в «Сан-Хосе»на форварда Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.
Контракт Зака Богосяна с кэпхитом 850 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.
В текущем сезоне Богосян провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ.
Всего в лиге игрок сыграл 787 игр и набрал 213 (57+156) баллов.
Ни разу ни фанат Миннесоты, понимаю, что проблемы с потолком и так далее, но отдавать молодого игрока в данной ситуации как мне кажется не совсем правильно
Ещё год назад был в пятерке-семёрке главных проспектов, по итогу списали быстро, наверное ещё дело в контракте, летом долго дороговаривались и в итоге продлил всего на год. Богосян с опытом и габаритами, здесь и сейчас нужнее, а на будущее от Аддисона зависит, может будем локти кусать