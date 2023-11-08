«Миннесота» выменяла Богосяна у «Тампы» за выбор в 7-м раунде драфта

Зак Богосян переходит в «Миннесоту» из «Тампы».

«Уайлд» выменяли 33-летнего защитника, отдав « » взамен выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.

Перед этим « » обменяла защитника Калена Эддисона в «Сан-Хосе»на форварда Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Контракт Зака Богосяна с кэпхитом 850 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

В текущем сезоне Богосян провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Всего в лиге игрок сыграл 787 игр и набрал 213 (57+156) баллов.