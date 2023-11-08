«Миннесота» выменяла Богосяна у «Тампы» за выбор в 7-м раунде драфта

Теги переходы Тампа-Бэй Миннесота НХЛ Зак Богосян Хоккей

Зак Богосян переходит в «Миннесоту» из «Тампы».

«Уайлд» выменяли 33-летнего защитника, отдав «Тампе» взамен выбор в седьмом раунде драфта НХЛ-2025.

Перед этим «Миннесота» обменяла защитника Калена Эддисона в «Сан-Хосе»на форварда Адама Рашку и выбор в пятом раунде драфта НХЛ-2026.

Контракт Зака Богосяна с кэпхитом 850 тысяч долларов рассчитан до конца нынешнего сезона НХЛ.

В текущем сезоне Богосян провел четыре матча в регулярном чемпионате НХЛ.

Всего в лиге игрок сыграл 787 игр и набрал 213 (57+156) баллов.

11 комментариев

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Юрий Соколов
Марун и Богосян снова вместе))
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Виктор Пьянков
То есть Богосян сильнее Медисона получается. Эксперты по дикарям, ваше мнение интересно.
Ни разу ни фанат Миннесоты, понимаю, что проблемы с потолком и так далее, но отдавать молодого игрока в данной ситуации как мне кажется не совсем правильно
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Том
Ответ Виктор Пьянков
То есть Богосян сильнее Медисона получается. Эксперты по дикарям, ваше мнение интересно. Ни разу ни фанат Миннесоты, понимаю, что проблемы с потолком и так далее, но отдавать молодого игрока в данной ситуации как мне кажется не совсем правильно
Штаб и ГМ много предъявляли за игру в обороне, габариты небольшие, хотя в этом грду особотне привозил. Стату в большинстве набивал в основном вторыми ассистами, в равных составах пользы маловато было.
Ещё год назад был в пятерке-семёрке главных проспектов, по итогу списали быстро, наверное ещё дело в контракте, летом долго дороговаривались и в итоге продлил всего на год. Богосян с опытом и габаритами, здесь и сейчас нужнее, а на будущее от Аддисона зависит, может будем локти кусать
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hibou
Эх еще бы Майерса сплавить... Мечты...
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j-rich
Логику Герина очень сложно понять. С другой стороны дикари в прошлом сезоне вышли в ПО, возможно он действительно знает то, что невдомек другим ГМ
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Непристойное предложение
капризову будет с кем шашлык пожарить. армяне- народ такой..
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Том
Ответ j-rich
Логику Герина очень сложно понять. С другой стороны дикари в прошлом сезоне вышли в ПО, возможно он действительно знает то, что невдомек другим ГМ
В обороне не хватает габаритов, слишком мягкотелые, здесь и сейчас Богосян нужнее.
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Джорджио Че
Ответ j-rich
Логику Герина очень сложно понять. С другой стороны дикари в прошлом сезоне вышли в ПО, возможно он действительно знает то, что невдомек другим ГМ
Так наоборот логику понять егко. Договорились о контракте с трудом. Фэйбер вытеснил из топ4. В обороне проблемы, нужен был игрок надёжнее для 3 пары. Возможно, 5 раунд немного, но по итогу обмена двух защитников + поднялись на 2 раунда выше. Fair deal
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Венер Кучербаев
а кто взамен у Тампы?
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Jeff Lebowski
Замёрзнет армянин в Миннесоте.
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ABarca777
Адам куда поехал?)))
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