Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею. Из зарплаты игрока «Калгари» вычтут 30 тысяч долларов
Эндрю Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею.
Форвард «Калгари» наказан по итогам эпизода из матча с участием «Сиэтла» и «Калгари».
В первом периоды Манджипани пытался добить шайбу в ворота после отскока, но нападающий Джаред Макканн заблокировал бросок в падении, после чего игрок «Калгари» ударил соперника клюшкой в шею. Нападающий «Флэймс» был удален до конца игры.
Согласно условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут 30,2 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.
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