Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею. Из зарплаты игрока «Калгари» вычтут 30 тысяч долларов

Теги дисквалификации Калгари НХЛ Сиэтл Джаред Макканн Эндрю Манджипани Хоккей

Эндрю Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею.

Форвард «Калгари» наказан по итогам эпизода из матча с участием «Сиэтла» и «Калгари».

В первом периоды Манджипани пытался добить шайбу в ворота после отскока, но нападающий Джаред Макканн заблокировал бросок в падении, после чего игрок «Калгари» ударил соперника клюшкой в шею. Нападающий «Флэймс» был удален до конца игры. 

Согласно условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут 30,2 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам. 

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