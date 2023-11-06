Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею. Из зарплаты игрока «Калгари» вычтут 30 тысяч долларов

Эндрю Манджипани дали 1 игру дисквалификации за удар Макканна клюшкой в шею.

Форвард «Калгари» наказан по итогам эпизода из матча с участием « » и « ».

В первом периоды пытался добить шайбу в ворота после отскока, но нападающий заблокировал бросок в падении, после чего игрок « » ударил соперника клюшкой в шею. Нападающий «Флэймс» был удален до конца игры.

Согласно условиям коллективного соглашения, из его зарплаты вычтут 30,2 тысячи долларов. Деньги пойдут в фонд экстренной помощи игрокам.