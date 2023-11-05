Манджипани могут дисквалифицировать. Форвард «Калгари» ударил Макканну из «Сиэтла» клюшкой в шею – его удалили до конца игры

Теги Калгари видео НХЛ Сиэтл Джаред Макканн Эндрю Манджипани Хоккей

НХЛ может дисквалифицировать Эндрю Манджипани.

Лига рассмотрит эпизод из матча с участием «Сиэтла» и «Калгари».

В первом периоды игры Эндрю Манджипани пытался добить шайбу в ворота после отскочившей к нему шайбы, но нападающий Джаред Макканн лег под шайбу и заблокировал бросок, после чего игрок «Калгари» ударил соперника клюшкой в шею.

Нападающему «Флэймс» назначено слушание по итогам этого эпизода, в котором Манджипани был удален до конца матча.

6 комментариев

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Maxim Shumov
Радует, что хоть как-то начали бороться с этими легальными попытками покалечить. А то почему-то на улице за такое бы арестовали, а на льду уже все можно. Единственное - наказания пока больно слабенькие
+2
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+2
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Dimash Balatayev
Никто не отреагировал из тиммейтов?
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Павел Мохначёв
Поступил как мразота
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Why always me?!
Макаронник разошёлся конечно. Ударом клюшкой по шее приложить лежачего соперника об лёд..
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raspisanie77
Ответ Maxim Shumov
Радует, что хоть как-то начали бороться с этими легальными попытками покалечить. А то почему-то на улице за такое бы арестовали, а на льду уже все можно. Единственное - наказания пока больно слабенькие
С Маршаном никто не борется
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