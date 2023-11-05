Манджипани могут дисквалифицировать. Форвард «Калгари» ударил Макканну из «Сиэтла» клюшкой в шею – его удалили до конца игры

НХЛ может дисквалифицировать Эндрю Манджипани.

Лига рассмотрит эпизод из матча с участием « » и « ».

В первом периоды игры пытался добить шайбу в ворота после отскочившей к нему шайбы, но нападающий лег под шайбу и заблокировал бросок, после чего игрок «Калгари» ударил соперника клюшкой в шею.

Нападающему «Флэймс» назначено слушание по итогам этого эпизода, в котором Манджипани был удален до конца матча.