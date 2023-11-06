Вратарь фарма «Сан-Хосе» Романов отразил 34 из 35 бросков «Калгари Рэнглерс» и стал 1-й звездой матча. У него 2 победы в 5 играх в АХЛ

Вратарь фарма «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 34 из 35 бросков «Рэнглерс».

23-летний россиянин помог « » обыграть «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата . Его признали первой звездой встречи.

В 5 матчах сезона АХЛ у 2 победы при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.

В прошлом сезоне вратарь представлял систему « » и выступал в ВХЛ за «Горняк».