Вратарь фарма «Сан-Хосе» Романов отразил 34 из 35 бросков «Калгари Рэнглерс» и стал 1-й звездой матча. У него 2 победы в 5 играх в АХЛ

Теги Автомобилист АХЛ Сан-Хосе Барракуда Георгий Романов Калгари Рэнглерс Хоккей

Вратарь фарма «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 34 из 35 бросков «Рэнглерс».

23-летний россиянин помог «Барракуде» обыграть «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата АХЛ. Его признали первой звездой встречи. 

В 5 матчах сезона АХЛ у Романова 2 победы при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10. 

В прошлом сезоне вратарь представлял систему «Автомобилиста» и выступал в ВХЛ за «Горняк». 

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