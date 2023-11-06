Вратарь фарма «Сан-Хосе» Романов отразил 34 из 35 бросков «Калгари Рэнглерс» и стал 1-й звездой матча. У него 2 победы в 5 играх в АХЛ
Вратарь фарма «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 34 из 35 бросков «Рэнглерс».
23-летний россиянин помог «Барракуде» обыграть «Калгари» (4:1) в матче регулярного чемпионата АХЛ. Его признали первой звездой встречи.
В 5 матчах сезона АХЛ у Романова 2 победы при 90,3% сэйвов и коэффициенте надежности 3,10.
В прошлом сезоне вратарь представлял систему «Автомобилиста» и выступал в ВХЛ за «Горняк».
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