Заварухин о пропущенных голах «Автомобилиста» в большинстве: «Мастера должны забивать, а не пропускать – безответственность»
Николай Заварухин назвал причины поражения от «Металлурга».
«Автомобилист» проиграл со счетом 0:4 в игре регулярного чемпионата КХЛ. В третьем периоде команда пропустила два гола подряд при игре в большинстве.
– Посмотришь на статистику: по броскам 29:26, на табло 0:4. Прежде всего, наверное, первый пропущенный гол со вбрасывания – разбирали эти моменты, где не до конца сработало все звено.
Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола.
Люди, которые выходят, они мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать.
Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходит.
В игре не хватало злости – надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря – может, в трусы вратаря попадет, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны.
Романцев не попал в ворота перед первым голом – забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентам.
– Недоработали момент во втором голе?
– Да, была недоработка в обороне на возврате – то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения.
Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок, – сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.
«Автомобилист» при игре в большинстве пропустил два гола от «Металлурга» в течение 11 секунд
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