Заварухин о пропущенных голах «Автомобилиста» в большинстве: «Мастера должны забивать, а не пропускать – безответственность»

Николай Заварухин назвал причины поражения от «Металлурга».

«Автомобилист» проиграл со счетом 0:4 в игре регулярного чемпионата . В третьем периоде команда пропустила два гола подряд при игре в большинстве.

– Посмотришь на статистику: по броскам 29:26, на табло 0:4. Прежде всего, наверное, первый пропущенный гол со вбрасывания – разбирали эти моменты, где не до конца сработало все звено.

Проигрывая 0:2, можно занести в актив третий период, до удаления, где мы пропустили два гола.

Люди, которые выходят, они мастера, они должны исполнять, забивать голы, а не пропускать.

Безответственность привела к этим голам, будем разбираться, ставить других ребят на большинство, если это будет происходит.

В игре не хватало злости – надо с горящими глазами ехать на пятак, закрывать вратаря – может, в трусы вратаря попадет, в клюшку отскочит, но такие моменты нужны.

Романцев не попал в ворота перед первым голом – забивайте голы, будет преимущество, и уже по другому играет команда, раскрывается соперник. Постараемся завтра на тренировке поработать над этим компонентам.

– Недоработали момент во втором голе?

– Да, была недоработка в обороне на возврате – то ли не увидели этого игрока, который бежал на ворота, хотя мы владели шайбой в зоне соперника, делали наложения.

Надо в каждом моменте дорабатывать, соперник не прощает ошибок, – сказал главный тренер « » .

«Автомобилист» при игре в большинстве пропустил два гола от «Металлурга» в течение 11 секунд