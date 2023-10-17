«Автомобилист» при игре в большинстве пропустил два гола от «Металлурга» в течение 11 секунд
«Автомобилист» пропустил две шайбы от «Металлурга», играя в большинстве.
«Автомобилист» уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В третьем периоде екатеринбуржцы пропустили дважды в течение одиннадцати секунд, имея на игрока больше на площадке.
Форвард Павел Акользин был удален на отметке 54:07. «Автомобилист» получил большинство.
Первую шайбу в меньшинстве на 54:54 забросил нападающий Денис Зернов, а вторую, на 55:05, форвард Роман Канцеров.
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