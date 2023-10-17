«Автомобилист» при игре в большинстве пропустил два гола от «Металлурга» в течение 11 секунд

«Автомобилист» пропустил две шайбы от «Металлурга», играя в большинстве.

«Автомобилист» уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата .

В третьем периоде екатеринбуржцы пропустили дважды в течение одиннадцати секунд, имея на игрока больше на площадке.

Форвард Павел Акользин был удален на отметке 54:07. « » получил большинство.

Первую шайбу в меньшинстве на 54:54 забросил нападающий , а вторую, на 55:05, форвард .