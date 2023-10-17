«Автомобилист» при игре в большинстве пропустил два гола от «Металлурга» в течение 11 секунд

Теги Металлург Мг Автомобилист видео КХЛ Павел Акользин Денис Зернов Роман Канцеров Хоккей

«Автомобилист» пропустил две шайбы от «Металлурга», играя в большинстве.

«Автомобилист» уступил со счетом 0:4 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В третьем периоде екатеринбуржцы пропустили дважды в течение одиннадцати секунд, имея на игрока больше на площадке.

Форвард Павел Акользин был удален на отметке 54:07. «Автомобилист» получил большинство.

Первую шайбу в меньшинстве на 54:54 забросил нападающий Денис Зернов, а вторую, на 55:05, форвард Роман Канцеров.

19 комментариев

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IIarTi3aH
Такое вообще случалось раньше, или это историческая фигня?)
+15
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+15
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Radik_2.0
есть рекорд лиги по ходу
+10
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Сергей Орлов
Автомобилист уникальный клуб. Денег много, задач нет, болельщикам пофиг. Для чего он существует – решительно непонятно)
+12
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+8
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Александр Сметанин
Ответ Сергей Орлов
Автомобилист уникальный клуб. Денег много, задач нет, болельщикам пофиг. Для чего он существует – решительно непонятно)
1. Денег не так много как у некоторых других клубов. 2. Задачи есть, например плей-офф, опять же как у большинства клубов. 3. Сегодня полный стадион болельщиков, около 5000, т. е. больше чем у многих клубов. Вывод: автомобилист такой же клуб КХЛ как и подавляющее большинство клубов. Для чего существуют большинство клубов Вам также решительно не понятно? P. S. Я не из Еката, но за Автомобилист болею, сегодня смотрел трансляцию и расстроился как и многие болелы команды...
+7
-1
+6
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цэсемьэр
это называется «контрольный»😆
+3
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Олег
Магнитка во всей красе.....Малодчики 👍👍👍
+3
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Magnit102
Шикарная игра,с убедительной победой нас🦊👍!Илью с первым сухариком!Молодёжь просто умнички!!!
+3
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+3
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Max_Ekb96
похоже ВХЛ ждёт Автомобилист.
+2
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oldgordon
Не скоро кто-то сумеет побить этот рекорд, чуствуются настоящие "мастера". Такое впечатление, что желания играть не было вообще. За игроками Магнитки не успевали, в оборону еле катились, отличные пасы соперникам раздавали. Самыми лучшими были болельщики на трибунах, их очень жаль, игроки просто наплевали на них.
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Гость 57
Сегодня ходил, смотрел! Действительно, позорно отыграли. Одно поражает, из года в год одно и тоже, то Трямкин чудит, то Гуркин, сегодня Гуркин играл за Металлург! Одна играющая пятёрка, если они не забивают, то больше некому забивать, 4 большинства и ничего внятного не показали. Единственное, так это жалко Галкина, свои защитники привозят ему шайбы.
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Magnit102
Ответ Олег
С победой!!!🦊💥👍
С победой 🤝👍🔥!!!
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Персональные данные Номер 67327384
Попали кузены под раздачу сегодня
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Гость 57
Интересно послушать Заварухина, что скажет насчёт сегодняшней игры?
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Фёдор Кузнецов
Канцеров красиво разобрался
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Shaiba Bash
Какие молодцы
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Maxim Shumov
Позорчик
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Rjcnbr
Ответ Александр Сметанин
1. Денег не так много как у некоторых других клубов. 2. Задачи есть, например плей-офф, опять же как у большинства клубов. 3. Сегодня полный стадион болельщиков, около 5000, т. е. больше чем у многих клубов. Вывод: автомобилист такой же клуб КХЛ как и подавляющее большинство клубов. Для чего существуют большинство клубов Вам также решительно не понятно? P. S. Я не из Еката, но за Автомобилист болею, сегодня смотрел трансляцию и расстроился как и многие болелы команды...
У Авто каждый год 800+ лямов, куда уж больше?
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Олег
Ответ Magnit102
Шикарная игра,с убедительной победой нас🦊👍!Илью с первым сухариком!Молодёжь просто умнички!!!
С победой!!!🦊💥👍
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Иван Нескоромный
Позорище
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