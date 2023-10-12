Макар вышел на 5-е место по очкам среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»

Теги Колорадо Сандис Озолиньш Адам Фут Джон-Майкл Лайлс НХЛ Эрик Джонсон Квебек Тайсон Бэрри Кэйл Макар Хоккей

Кэйл Макар вышел на 5-е место по очкам среди защитников в истории «Колорадо».

24-летний игрок набрал 2 (1+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (5:2).

Теперь на счету Кэйла Макара 248 (66+182) баллов в 239 играх в НХЛ.

Он превзошел достижение Эрика Джонсона (246 очков в 717 играх) и вышел на единоличное 5-е место по очкам среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека».

4-е место занимает Сандис Озолиньш (253 очка в 333 играх), 3-е – Адам Фут (259 баллов в 967 матчах), 2-е – Джон-Майкл Лайлс (275 очков в 523 играх). Рекордсмен – Тайсон Бэрри (307 баллов в 484 матчах).

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5 комментариев

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Juve Best Fan
Тут больше удивляет, если честно, не темп Кэйла, а первое место Бэрри :)
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gangstarr
В конце сезона с запасом будет первым уже, если без травм
+3
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+3
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Хей-Хо, а ну пошли!
Ответ Juve Best Fan
Тут больше удивляет, если честно, не темп Кэйла, а первое место Бэрри :)
Что удивительного ,учитывая то,что он не пропустил ни одного большинства?
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Юрий Ширинкин
казалось, что в топ-5 должен быть Роб Блэйк, а так довольно скромный список для франшизы с 3 КС
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Alexandr$BvB09
Также Макар установил рекорд франшизы среди защей по multi-point game (2+ очка за игру).

Стало 64 таких игр, у Озолиньша 63

Хотя в СА этих статистик ведут, что иногда кажется перебором
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