Макар вышел на 5-е место по очкам среди защитников в истории «Колорадо» и «Квебека»

Кэйл Макар вышел на 5-е место по очкам среди защитников в истории «Колорадо».

24-летний игрок набрал 2 (1+1) очка в матче против «Лос-Анджелеса» (5:2).

Теперь на счету 248 (66+182) баллов в 239 играх в .

Он превзошел достижение (246 очков в 717 играх) и вышел на единоличное 5-е место по очкам среди защитников в истории « » и «Квебека».

4-е место занимает (253 очка в 333 играх), 3-е – Адам Фут (259 баллов в 967 матчах), 2-е – Джон-Майкл Лайлс (275 очков в 523 играх). Рекордсмен – Тайсон Бэрри (307 баллов в 484 матчах).