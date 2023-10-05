Радулов забил «Авангарду», прервав серию из 11 матчей без голов. Форвард «Ак Барса» забросил щелчком из круга вбрасывания
Александр Радулов прервал безголевую серию в КХЛ.
Нападающий «Ак Барса» забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Авангарда».
Во втором периоде Александр Радулов реализовал большинство, нанеся бросок из правого круга вбрасывания.
Таким образом, форвард прервал серию без голов из 11 игр.
На счету нападающего теперь 13 (3+10) баллов за результативность в 14 играх.
Сегодня на радость и себе и болельщикам выстрелил дублетом!)✌✌
Молодчик Саня !💪👏👏