Радулов забил «Авангарду», прервав серию из 11 матчей без голов. Форвард «Ак Барса» забросил щелчком из круга вбрасывания

Александр Радулов прервал безголевую серию в КХЛ.

Нападающий « » забросил шайбу в матче Фонбет чемпионата против « ».

Во втором периоде реализовал большинство, нанеся бросок из правого круга вбрасывания.

Таким образом, форвард прервал серию без голов из 11 игр.

На счету нападающего теперь 13 (3+10) баллов за результативность в 14 играх.