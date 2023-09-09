«Виннипег» не работает над обменами Хеллибака и Шайфли. Оба игрока могут выйти на рынок в 2024 году

Теги возможные переходы НХЛ Виннипег Марк Шайфли Кевин Чевелдэйофф Коннор Хеллибак Хоккей

«Виннипег» не планирует обменивать Коннора Хеллибака и Майка Шайфли.

Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф заявил, что клуб сейчас не работает над обменами игроков. 

Он ожидает, что Хеллибак будет стартовым вратарем канадского клуба в начале сезона. 

«Мы внесли некоторые изменения в состав и думаем, что находимся в хорошей позиции с точки зрения конкурентоспособности», – сказал менеджер. 

По его словам, в межсезонье клуб был на связи с обоими игроками. Чевелдэйофф планирует встретиться с ними после открытия тренировочного лагеря. 

Ранее стало известно, что Хеллибак не намерен подписывать новый контракт с клубом. У 30-летнего голкипера остался один год действия контракта с кэпхитом 6,17 миллиона долларов. 

30-летний Шайфли, отыгравший всю карьеру в «Виннипеге», тоже может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его кэпхит – 6,125 млн долларов. 

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2 комментария

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Igorsv
Зря!
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