«Виннипег» не работает над обменами Хеллибака и Шайфли. Оба игрока могут выйти на рынок в 2024 году

«Виннипег» не планирует обменивать Коннора Хеллибака и Майка Шайфли.

Генеральный менеджер «Джетс» Кевин Чевелдэйофф заявил, что клуб сейчас не работает над обменами игроков.

Он ожидает, что будет стартовым вратарем канадского клуба в начале сезона.

«Мы внесли некоторые изменения в состав и думаем, что находимся в хорошей позиции с точки зрения конкурентоспособности», – сказал менеджер.

По его словам, в межсезонье клуб был на связи с обоими игроками. Чевелдэйофф планирует встретиться с ними после открытия тренировочного лагеря.

Ранее стало известно, что Хеллибак не намерен подписывать новый контракт с клубом. У 30-летнего голкипера остался один год действия контракта с кэпхитом 6,17 миллиона долларов.

30-летний , отыгравший всю карьеру в « », тоже может стать неограниченно свободным агентом следующим летом. Его кэпхит – 6,125 млн долларов.