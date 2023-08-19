Баширов о «Салавате»: «Если этот состав не выиграет Кубок Гагарина, сильных изменений не будет. Главное, чтобы все отдавались игре. Болельщики смогут простить ошибку, если будут довольны командой»
Ринат Баширов сообщил, что «Салават» хочет выиграть Кубок Гагарина.
– Поставлена ли цель для команды на предстоящий сезон?
– Как и все, мы хотим выиграть Кубок Гагарина. В прошлом сезоне мы начали построение команды. Но мы понимаем сложившиеся обстоятельства. Этот состав способен выиграть кубок, но если этого не случится, не будет сильных изменений. Главное, чтобы все отдавались игре и радовали болельщиков.
Есть примеры команд, которые не прошли в финальную часть, но оставили приятное впечатление у зрителей. Если наши болельщики будут довольны командой, то они смогут простить какую-ту ошибку. Они должны видеть, что мы играем с чистым сердцем.
Мы учли ошибки прошлого сезона. Надеюсь, мы пройдем дальше, чем в том году, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов.
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