Форвард «Амура» Барулин о хоккее Мартемьянова: «Пять человек в обороне, пять в атаке. Самое главное — оборона»

Владислав Барулин высказался о главном тренере «Амура» Андрее Мартемьянове.

— Как вам работа под руководством ?

— Практически каждый день что-то новое для себя узнаю. Всегда интересные тренировки, какие-то интересные упражнения. Много подсказывают тренеры, много общения есть и на льду, и вне льда, в раздевалке.

Мне очень много подсказывают по моментам, стараюсь прислушиваться, чтобы прибавлять. Рабочая атмосфера, обычные собрания. Где нужно — похвалят, где нужно — поругают. Все по делу.

— Есть понимание, в какой хоккей будет играть в предстоящем сезоне «Амур»?

— Пять человек в обороне, пять в атаке. Самое главное — оборона. Для нападающих, для защитников. Возврат в свою зону, блокирование бросков. То есть это основы нашего хоккея, которые будут приносить результат. Только надо начинать это делать должным образом, а не как сегодня в матче со «Спартаком» [2:5].

— Рисковать в атаке позволяют?

— Есть обычные законы хоккея — во всех командах практически одинаковые — о том, где нельзя терять шайбу: на входе, при выходе из своей зоны. А в чужой зоне все от нападающих зависит, от того, какая фантазия у нас. Поэтому ничего не запрещается. Главное — выполнять законы, и все будет нормально, – сказал нападающий « ».