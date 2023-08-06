Мартемьянов о победе над «Химиком»: «Амур» находится под серьезной нагрузкой, но держит удар»

Андрей Мартемьянов подвел итоги контрольного матча между «Амуром» и «Химиком» (3:2 Б).

« » — хорошая команда, они сегодня показали приличное движение и интересный хоккей. По нашей команде что-то определенное пока сказать сложно, потому что парни находятся под серьезной нагрузкой. Сегодняшний матч показал, что им было тяжело, но команда держит удар.

Игра спецбригад? Повторюсь, на данный момент говорить не о чем. Все пока находится в зачаточном состоянии. Над той же игрой в неравных составах мы будем усиленно работать по ходу следующего микроцикла.

Думаю, четкие контуры будут видны к Кубку мэра Москвы. Игру, тактические схемы еще предстоит ставить. Так что все впереди. Сейчас дадим парням один выходной и продолжим тренировки», — сказал главный тренер « ».