Сборная легенд хоккея с Овечкиным и Кузнецовым в составе победила команду блогеров в гала-матче

Теги Вашингтон Вячеслав Фетисов Илья Ковальчук Александр Овечкин НХЛ Валерий Каменский КХЛ Евгений Кузнецов Александр Якушев ТАСС Хоккей

Сборная легенд хоккея победила команду блогеров в гала-матче.

Игра завершилась со счетом 10:8. Матч состоял из двух периодов по 20 минут

В составе сборной легенд хоккея сыграли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и Илья Ковальчук.

Игра была приурочена к финальному дню Кубка Овечкина среди детских команд, который проходит в Красногорске.

В матче принимали участие хоккеисты ряда детских команд, выступавших в кубке, а также старший сын Овечкина Сергей.

1 комментарий

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Maxim Shumov
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