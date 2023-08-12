Сборная легенд хоккея с Овечкиным и Кузнецовым в составе победила команду блогеров в гала-матче

Сборная легенд хоккея победила команду блогеров в гала-матче.

Игра завершилась со счетом 10:8. Матч состоял из двух периодов по 20 минут

В составе сборной легенд хоккея сыграли , , , , и Илья Ковальчук.

Игра была приурочена к финальному дню Кубка Овечкина среди детских команд, который проходит в Красногорске.

В матче принимали участие хоккеисты ряда детских команд, выступавших в кубке, а также старший сын Овечкина Сергей.