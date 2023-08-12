Сборная легенд хоккея с Овечкиным и Кузнецовым в составе победила команду блогеров в гала-матче
Сборная легенд хоккея победила команду блогеров в гала-матче.
Игра завершилась со счетом 10:8. Матч состоял из двух периодов по 20 минут
В составе сборной легенд хоккея сыграли Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Вячеслав Фетисов, Александр Якушев, Валерий Каменский и Илья Ковальчук.
Игра была приурочена к финальному дню Кубка Овечкина среди детских команд, который проходит в Красногорске.
В матче принимали участие хоккеисты ряда детских команд, выступавших в кубке, а также старший сын Овечкина Сергей.
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