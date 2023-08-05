Да Коста о предсезонке «Автомобилиста»: «Очень умный подход к тренировкам. Тратится много сил, свободное время в основном в кровати»

Теги Автомобилист КХЛ Стефан Да Коста книги Хоккей

Стефан да Коста рассказал о тренировочном сборе «Автомобилиста».

– Очень умный подход к тренировкам, как на льду, так и в зале. Тяжело, но тренерский штаб делает все так, чтобы мы избежали повреждений. Напряженная работа, тратится много сил, но ко второй неделе стало проще, и к старту сезона мы подойдем в оптимальной форме.

– Как ты проводишь свободное время между тренировками?

– В основном в кровати – смотрю сериалы, читаю книгу, восстанавливаю силы к началу следующей тренировки.

– Чтобы тренировки не казались слишком тяжелыми, тебе пришлось хорошо готовиться летом?

– Сейчас все готовятся летом самостоятельно, и я – не исключение. Но, это совершенно другие ощущения, когда ты выходишь на лед. Тут дышишь по-другому, рабочий пульс совершенно другой, ты можешь делать летом любые упражнения, но на льду все иначе. Другие мышцы в работе – в основном ноги, бедра, поясница, поэтому наш тренерский штаб очень грамотно выстроил работу на первых занятиях, посвятив их больше технике, катанию, мелочам, которые важны, и постепенно увеличивая нагрузки.

– В команду пришел новый тренер по ОФП, успели понять его требования?

– Да, мне нравится, как он выстраивает работу, какие дает нам нагрузки, первые дни было тяжело, но сам процесс работы мне очень нравится, – сказал форвард клуба из Екатеринбурга. 

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После умного подхода к тренировкам ждём обилие побед! =А=
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