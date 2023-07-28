Менелл о получении гражданства РФ: «Думаю, еще несколько ребят попробуют это сделать. Новый лимит на легионеров влияет, наверное»

Бреннан Менелл высказался о получении легионерами гражданства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника « » .

– Вы приехали в в достаточно раннем возрасте для легионера – в 23 года. Обычно иностранцы приезжают в более взрослом возрасте и говорят, что КХЛ помогает им вернуть любовь к игре.

– Кстати, в Минске сначала тоже удивлялись, почему я в таком возрасте приехал. Мой выбор в пользу КХЛ был связан с тем, что я играл в лучшей лиге, в которой только мог.

Я получаю удовольствие здесь. Хочется как можно дольше поиграть здесь, тем более я уже гражданин России (улыбается).

– Вслед за вами российское гражданство собирается получить еще Брендэн Лайпсик. Не думаете, что это может стать трендом?

– Думаю, что еще несколько ребят попробуют это сделать. Меня уже спрашивали об этом другие игроки.

Наверное, влияет новый лимит на легионеров, – сказал Менелл.