Менелл о получении гражданства РФ: «Думаю, еще несколько ребят попробуют это сделать. Новый лимит на легионеров влияет, наверное»

Теги КХЛ Динамо лимит на легионеров Брендан Лайпсик натурализация Бреннан Менелл Хоккей

Бреннан Менелл высказался о получении легионерами гражданства РФ.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ защитника «Динамо» Менелла.

– Вы приехали в КХЛ в достаточно раннем возрасте для легионера – в 23 года. Обычно иностранцы приезжают в более взрослом возрасте и говорят, что КХЛ помогает им вернуть любовь к игре.

– Кстати, в Минске сначала тоже удивлялись, почему я в таком возрасте приехал. Мой выбор в пользу КХЛ был связан с тем, что я играл в лучшей лиге, в которой только мог.

Я получаю удовольствие здесь. Хочется как можно дольше поиграть здесь, тем более я уже гражданин России (улыбается).

– Вслед за вами российское гражданство собирается получить еще Брендэн Лайпсик. Не думаете, что это может стать трендом?

– Думаю, что еще несколько ребят попробуют это сделать. Меня уже спрашивали об этом другие игроки.

Наверное, влияет новый лимит на легионеров, – сказал Менелл.

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8 комментариев

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Machine Head
Уже всем и все показали - как можно обходить лимит на легионеров . Вот и вся прелесть лимита . Тогда зачем нужен был этот весь ералаш ?
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цэсемьэр
уже с десяток гореэкспертов высказались что это по-любви, а тут вот оно что оказывается😆
+3
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Clever_mind
Открыто признался для чего УНО АНО это делает
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Philatelist79
Получил и хорошо. Таким игрокам нужно просто получать разрешение на игру. Без хитрости
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Clever_mind
Яшкину ли теперь легионером считаться ? Уж ему то...
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marshal .masha
Ладно хоть сам не врет и не втирает нам, как множество спикеров, о большой любви к России
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