Маршанд о Бержероне: «Такого парня не заменишь. Он отдал все хоккею»

Брэд Маршанд высказался о Патрисе Бержероне, который решил завершить карьеру.

Хоккеист провел все 19 сезонов в НХЛ в составе «Бостона».

«Такого парня не заменишь. Я разочарован и правда буду скучать по нему на льду и за его пределами. Мы провели много времени вместе во время тренировок и матчей.

Но в то же время я рад за него и его новый этап в жизни. У него отличная молодая семья. И он сможет быть рядом с ней, быть суперпапой и компенсировать то время, которое проводил в разъездах.

Он отдал хоккею все, что мог. Каждый день он хотел быть лучшим. Это сказалось на его теле, поэтому я слегка переживаю за него. Буду скучать по нему», – сказал форвард «Бостона».

Бержерон закончил великую карьеру. Его объятия с Маршандом после поражения в плей-офф трогают до слез

