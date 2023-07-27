Маршанд о Бержероне: «Такого парня не заменишь. Он отдал все хоккею»

Теги Бостон Патрис Бержерон КХЛ Брэд Маршанд Хоккей

Брэд Маршанд высказался о Патрисе Бержероне, который решил завершить карьеру.

Хоккеист провел все 19 сезонов в НХЛ в составе «Бостона».

«Такого парня не заменишь. Я разочарован и правда буду скучать по нему на льду и за его пределами. Мы провели много времени вместе во время тренировок и матчей.

Но в то же время я рад за него и его новый этап в жизни. У него отличная молодая семья. И он сможет быть рядом с ней, быть суперпапой и компенсировать то время, которое проводил в разъездах.

Он отдал хоккею все, что мог. Каждый день он хотел быть лучшим. Это сказалось на его теле, поэтому я слегка переживаю за него. Буду скучать по нему», – сказал форвард «Бостона».

Бержерон закончил великую карьеру. Его объятия с Маршандом после поражения в плей-офф трогают до слез
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий