Кросби – Бержерону: «Твои достижения говорят сами за себя. Лучшего примера для подражания нет»

Сидни Кросби обратился к Патрису Бержерону, который решил завершить карьеру.

Хоккеист провел все 19 сезонов в НХЛ в составе « ».

и Бержерон ранее вместе играли за сборную .

« , было приятно соревноваться с тобой. И для меня было особой честью быть твоим товарищем по команде на протяжении многих лет.

Твои достижения говорят сами за себя, но больше всего выделяется то, какой ты человек. Для любого, кто играл с тобой или против тебя, нет лучшего примера для подражания.

Поздравляю с замечательной карьерой, наслаждайся следующей главой, друг мой!» – говорится в заявлении капитана « ».

Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»