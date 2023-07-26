Кросби – Бержерону: «Твои достижения говорят сами за себя. Лучшего примера для подражания нет»
Сидни Кросби обратился к Патрису Бержерону, который решил завершить карьеру.
Хоккеист провел все 19 сезонов в НХЛ в составе «Бостона».
Кросби и Бержерон ранее вместе играли за сборную Канады.
«Бержи, было приятно соревноваться с тобой. И для меня было особой честью быть твоим товарищем по команде на протяжении многих лет.
Твои достижения говорят сами за себя, но больше всего выделяется то, какой ты человек. Для любого, кто играл с тобой или против тебя, нет лучшего примера для подражания.
Поздравляю с замечательной карьерой, наслаждайся следующей главой, друг мой!» – говорится в заявлении капитана «Питтсбурга».
Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»
Ради этого считай и возобновил карьеру:) Если бы не его 29 очков в сезоне 2022/2023 - быть Бержерону первым
Помимо всего прочего, всегда был рабочей лошадкой, одним из лучших защищающихся топ-игроков, что всегда все ставили в пример.
Человека не просто так ставили в первое звено в сборной вместе с Кросби!