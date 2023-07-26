Кросби – Бержерону: «Твои достижения говорят сами за себя. Лучшего примера для подражания нет»

Теги Питтсбург Бостон Сидни Кросби Патрис Бержерон Сборная Канады по хоккею НХЛ Хоккей

Сидни Кросби обратился к Патрису Бержерону, который решил завершить карьеру.

Хоккеист провел все 19 сезонов в НХЛ в составе «Бостона».

Кросби и Бержерон ранее вместе играли за сборную Канады.

«Бержи, было приятно соревноваться с тобой. И для меня было особой честью быть твоим товарищем по команде на протяжении многих лет.

Твои достижения говорят сами за себя, но больше всего выделяется то, какой ты человек. Для любого, кто играл с тобой или против тебя, нет лучшего примера для подражания.

Поздравляю с замечательной карьерой, наслаждайся следующей главой, друг мой!» – говорится в заявлении капитана «Питтсбурга». 

Бержерон завершил карьеру. Двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли играл в НХЛ только за «Бостон»

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6 комментариев

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Антон
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Амфитрион
Никогда не болел за Бостон, но Бержерон однозначно вызывает уважение. Причем всем, и игрой, и поведением.
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Вадим Сидоров
Эрик Стаал вздохнул с облегчением - статус самого результативного игрока драфта 2003 он уже не потеряет.
Ради этого считай и возобновил карьеру:) Если бы не его 29 очков в сезоне 2022/2023 - быть Бержерону первым
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petetheanswer
Бержерон велик! Легенда!
Помимо всего прочего, всегда был рабочей лошадкой, одним из лучших защищающихся топ-игроков, что всегда все ставили в пример.
Человека не просто так ставили в первое звено в сборной вместе с Кросби!
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Вадим Сидоров
Ответ Антон
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Да, 6 Селке + 6 номинаций - тотальное доминирование
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petetheanswer
Ответ Вадим Сидоров
Эрик Стаал вздохнул с облегчением - статус самого результативного игрока драфта 2003 он уже не потеряет. Ради этого считай и возобновил карьеру:) Если бы не его 29 очков в сезоне 2022/2023 - быть Бержерону первым
Чтобы оценивать статус самого результативного игрока драфта, надо и очки в плейофф учитывать. С учётом очков в плэйофф и Бержерон, и Гетцлаф выше.
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