Орлов о Бержероне: «Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Счастлив, что мне удалось с ним сыграть»

Дмитрий Орлов высказался о решении капитана «Бостона» Патриса Бержерона завершить карьеру.

38-летний игрок выступал за «Брюинс» с 2003 года. Он провел всю карьеру в в одном клубе.

«Я был недолгое время с « », но видно сразу, насколько человек серьезный и профессионально подходит к подготовке, тренировочному процессу, играм. Да, с возрастом становится тяжелее играть, но он все равно был в отличной форме, и с ним тяжело было на тренировках.

Очень талантливый и хороший человек в жизни. Как он уважал всех ребят, так и его уважали. Если нужна была какая-то помощь, ты мог всегда обратиться к нему, чтобы он помог, подсказал.

Есть небольшое разочарование, что такие легенды уходят. Не так просто он выиграл очень много наград, стал лучшим оборонительным форвардом. Это все труд, и я счастлив, что мне удалось с ним сыграть.

У него отличная карьера, и главное – он выиграл , играл в нескольких финалах», – сказал , заключивший контракт с «Каролиной» в межсезонье.