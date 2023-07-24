Данила Климов о России U23: «Обрадовался, узнав о приглашении. Это отличный шанс проявить себя, поработать на самом высоком уровне»

Данила Климов высказался о вызове в сборную России U23.

Хоккеист системы « » сыграет на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Соперниками сборной России станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА.

«С нетерпением жду момента, когда окажусь в Сочи и смогу присоединиться к сборной России. Я сильно обрадовался, узнав о приглашении, и понимаю, что это отличный шанс проявить себя и показать все, на что способен. Это возможность поработать на самом высоком уровне.

Из тех ребят, кого вызвали в сборную, хорошо знаю защитника Даниила Иванова, с которым мы по своему году были в «Крыльях Советов». Ну и, конечно, и Артемия Плешкова.

Я сейчас нахожусь на сборе с « », у нас идут тяжелые тренировки – лед, земля, ОФП. Нагрузки большие, но я в отпуске готовился к сборам, так что справляюсь. В понедельник и вторник у нас два товарищеских матча, они помогут мне быстрее войти в игровой ритм.

Понимаю, что новый сезон – это новый шаг в моей карьере, я должен прибавлять. Скоро приеду в Сочи, очень хочется поиграть на высоком уровне и понять, над чем мне надо будет усиленно поработать», – сказал нападающий системы «Сочи».

Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open