Данила Климов о России U23: «Обрадовался, узнав о приглашении. Это отличный шанс проявить себя, поработать на самом высоком уровне»

Теги Сборная России по хоккею КХЛ ВХЛ Сочи ХК Ростов Sochi Hockey Open Артемий Плешков Роман Юзбашян Даниил Иванов Хоккей

Данила Климов высказался о вызове в сборную России U23.

Хоккеист системы «Сочи» сыграет на турнире Лига Ставок Sochi Hockey Open.

Соперниками сборной России станут «Сочи», «Адмирал», «Авангард» и СКА. 

«С нетерпением жду момента, когда окажусь в Сочи и смогу присоединиться к сборной России. Я сильно обрадовался, узнав о приглашении, и понимаю, что это отличный шанс проявить себя и показать все, на что способен. Это возможность поработать на самом высоком уровне.

Из тех ребят, кого вызвали в сборную, хорошо знаю защитника Даниила Иванова, с которым мы по своему году были в «Крыльях Советов». Ну и, конечно, Рому Юзбашяна и Артемия Плешкова. 

Я сейчас нахожусь на сборе с «Ростовом», у нас идут тяжелые тренировки – лед, земля, ОФП. Нагрузки большие, но я в отпуске готовился к сборам, так что справляюсь. В понедельник и вторник у нас два товарищеских матча, они помогут мне быстрее войти в игровой ритм.

Понимаю, что новый сезон – это новый шаг в моей карьере, я должен прибавлять. Скоро приеду в Сочи, очень хочется поиграть на высоком уровне и понять, над чем мне надо будет усиленно поработать», – сказал нападающий системы «Сочи».

Гуляев, Яровой, Бучельников, Лазутин и Кателевский – в составе сборной России U23 на Sochi Hockey Open

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь М.
Самый высокий уровень U-25
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий