Директор «Северстали»: «Подготовка к сезону началась, все как и запланировано. Никаких медицинских отводов. Все тренируются»
Директор «Северстали» высказался о формировании состава.
– Подготовка к сезону началась, все как и запланировано. Команда прошла углубленное медицинское обследование в Москве. УМО прошли все, все хорошо. Никаких медицинских отводов. Все тренируются.
Троих игроков мы отправили в Высшую лигу. 13 июля мы вернулись в Череповец и приступили к ледовым тренировкам. Сегодня [17 июля] вылетаем в Подмосковье, парк «Патриот» до 31 июля. Потом мы едем в Ярославль, играем товарищескую игру. Возвращаемся в Череповец. 2 августа приступаем к тренировкам на родном льду в Ледовом дворце.
5 августа едем на автобусе в Ярославль на товарищескую игру. 15 и 16 у нас две товарищеские игры с «Витязем» и «Спартаком» в Москве. Возвращаемся в Череповец и 21 августа едем в Санкт-Петербург на турнир Пучкова. 29-го будем в Череповце. 2 сентября старт сезона с командой «Сочи».
– Формирование состава завершено? Требуются ли усиления отдельных линий?
– Все обмены и переходы разрешены до 27 декабря. В принципе, в этот срок по ходу сезона возможны изменения в составе.
– Как отразится на игре возвращение «Лады»?
– «Лада» ушла на Восток. Поэтому на нас это отразится в меньшей степени.
Единственное, раньше было 68 игр и мы по шесть раз играли с тремя командами: три дома, три на выезде. Появилась «Лада» и мы играем с двумя командами три дома и три на выезде. На данный момент это «Витязь» и «Сочи», наши прямые конкуренты.
Надеюсь, эти игры нам помогут, – сказал Николай Канаков.
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