Директор «Северстали»: «Подготовка к сезону началась, все как и запланировано. Никаких медицинских отводов. Все тренируются»

Директор «Северстали» высказался о формировании состава.

– Подготовка к сезону началась, все как и запланировано. Команда прошла углубленное медицинское обследование в Москве. УМО прошли все, все хорошо. Никаких медицинских отводов. Все тренируются.

Троих игроков мы отправили в Высшую лигу. 13 июля мы вернулись в Череповец и приступили к ледовым тренировкам. Сегодня [17 июля] вылетаем в Подмосковье, парк «Патриот» до 31 июля. Потом мы едем в Ярославль, играем товарищескую игру. Возвращаемся в Череповец. 2 августа приступаем к тренировкам на родном льду в Ледовом дворце.

5 августа едем на автобусе в Ярославль на товарищескую игру. 15 и 16 у нас две товарищеские игры с « » и «Спартаком» в Москве. Возвращаемся в Череповец и 21 августа едем в Санкт-Петербург на турнир Пучкова. 29-го будем в Череповце. 2 сентября старт сезона с командой « ».

– Формирование состава завершено? Требуются ли усиления отдельных линий?

– Все обмены и переходы разрешены до 27 декабря. В принципе, в этот срок по ходу сезона возможны изменения в составе.

– Как отразится на игре возвращение «Лады»?

– «Лада» ушла на Восток. Поэтому на нас это отразится в меньшей степени.

Единственное, раньше было 68 игр и мы по шесть раз играли с тремя командами: три дома, три на выезде. Появилась « » и мы играем с двумя командами три дома и три на выезде. На данный момент это «Витязь» и «Сочи», наши прямые конкуренты.

Надеюсь, эти игры нам помогут, – сказал .