Дамир Жафяров заявил, что перед «Ак Барсом» только одна задача – победа в Кубке Гагарина.

– Известно, что перед переходом Дмитрия Яшкина с ним беседовал . У вас была такая беседа?

– Мы общались уже после подписания, в рабочем режиме обсудили какие-то вещи.

Самое главное, что у всех позитивный настрой. Все знают, что перед « » стоит только одна задача – победа в Кубке Гагарина, – сказал нападающий «Ак Барса».