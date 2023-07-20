Дамир Жафяров: «Перед «Ак Барсом» одна задача – победа в Кубке Гагарина. У всех позитивный настрой»
Дамир Жафяров заявил, что перед «Ак Барсом» только одна задача – победа в Кубке Гагарина.
– Известно, что перед переходом Дмитрия Яшкина с ним беседовал Зинэтула Билялетдинова. У вас была такая беседа?
– Мы общались уже после подписания, в рабочем режиме обсудили какие-то вещи.
Самое главное, что у всех позитивный настрой. Все знают, что перед «Ак Барсом» стоит только одна задача – победа в Кубке Гагарина, – сказал нападающий «Ак Барса».
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