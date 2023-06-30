Экс-защитник «Коламбуса» Нутиваара завершил карьеру в 29 лет из-за травмы бедра
Финский хоккеист Маркус Нутиваара завершил карьеру в 29 лет.
Защитник принял решение завершить карьеру из-за травмы бедра.
В прошедшем сезоне у хоккеиста был подписан контракт с «Сан-Хосе», но он сыграл лишь в одной предсезонной игре, после чего пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ.
В лиге Маркус Нутиваара выступал за «Коламбус» и «Флориду».
В общей сложности он провел 275 матчей в НХЛ и набрал 71 (17+54) балл за результативность.
2 комментария