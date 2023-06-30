Экс-защитник «Коламбуса» Нутиваара завершил карьеру в 29 лет из-за травмы бедра

Теги Флорида Коламбус НХЛ Маркус Нутиваара Хоккей

Финский хоккеист Маркус Нутиваара завершил карьеру в 29 лет.

Защитник принял решение завершить карьеру из-за травмы бедра.

В прошедшем сезоне у хоккеиста был подписан контракт с «Сан-Хосе», но он сыграл лишь в одной предсезонной игре, после чего пропустил весь регулярный чемпионат НХЛ.

В лиге Маркус Нутиваара выступал за «Коламбус» и «Флориду».

В общей сложности он провел 275 матчей в НХЛ и набрал 71 (17+54) балл за результативность.

2 комментария

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Ramones forever!!!
Грустно. Здоровья замечательному защитнику.
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Себастьян Перейра-Виллаш-Боаш
Мне он запомнился тем, что именно на нем Куч дискву схватил.
+1
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