Атюшов вошел в штаб «Амура». Он будет тренером защитников

Теги Амур Виталий Атюшов Станислав Басов КХЛ Андрей Мартемьянов Хоккей

Виталий Атюшов вошел в тренерский штаб «Амура».

Он займет должность тренера защитников.

Ранее Атюшов играл за «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик». В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2009 году.

Тренерскую карьеру Атюшов начал в 2021 году в «Сибири», где работал в должности помощника Андрея Мартемьянова до конца прошлого сезона.

Также сообщается, что Станислав Басов продолжит выполнять функции видеотренера «Амура».

Шалдыбин, Ефимов, Ждахин и Жигарев вошли в штаб Мартемьянова в «Амуре»

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1 комментарий

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Bobby Clarke
Витала, щелкАй!
+1
0
+1
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