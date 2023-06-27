Атюшов вошел в штаб «Амура». Он будет тренером защитников

Виталий Атюшов вошел в тренерский штаб «Амура».

Он займет должность тренера защитников.

Ранее Атюшов играл за «Металлург», «Трактор», «Салават Юлаев», «Атлант», «Амур» и «Нефтехимик». В составе сборной России он стал чемпионом мира в 2009 году.

Тренерскую карьеру Атюшов начал в 2021 году в «Сибири», где работал в должности помощника до конца прошлого сезона.

Также сообщается, что Станислав Басов продолжит выполнять функции видеотренера «Амура».

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