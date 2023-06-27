«Авангард» в стиле Tinder представил календарь на сезон: «Мы с нейросетью сделали свое приложение для знакомств «Пойдем на хоккей?»

«Авангард» в стиле Tinder представил календарь на предстоящий сезон.

Новый сезон клуб начнет 2 сентября домашним матчем с «Сибирью».

«Тиндер» уходит, но это не беда, ведь мы с нейросетью сделали свое приложение для знакомств «Пойдем на хоккей?» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард».

Tinder – мобильное приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.

Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24. Будет 165 игровых дней (рекорд) и одна пауза – на Матч звезд и игры сборных