«Авангард» в стиле Tinder представил календарь на сезон: «Мы с нейросетью сделали свое приложение для знакомств «Пойдем на хоккей?»

Теги Авангард видео КХЛ календарь Хоккей

«Авангард» в стиле Tinder представил календарь на предстоящий сезон.

Новый сезон клуб начнет 2 сентября домашним матчем с «Сибирью».

«Тиндер» уходит, но это не беда, ведь мы с нейросетью сделали свое приложение для знакомств «Пойдем на хоккей?» – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ «Авангард».

Tinder – мобильное приложение, предназначенное для романтических знакомств в соответствии с заданными параметрами и с учетом геолокации.

Клубы КХЛ проведут по 68 матчей в сезоне-2023/24. Будет 165 игровых дней (рекорд) и одна пауза – на Матч звезд и игры сборных

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5 комментариев

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Михаил Медведь
круть
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AERN
Торик который хочет дружить семьями. Ну этж огонь фраза в наше то время)))
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n5gb7sf8vn
🔥🔥🔥
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Олег
Так-то прикольно сделали. 👍
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цэсемьэр
по мишке сразу видно: 20 лет без побед😔
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