Каменев об удалении Юдина за удар головой: «Я спровоцировал. Извиняюсь, ничего личного, но это игра. В плей-офф ты должен терпеть и не отвечать»

Теги Ак Барс ЦСКА КХЛ Кубок Гагарина Дмитрий Юдин Владислав Каменев Хоккей

Форвард ЦСКА Владислав Каменев признал, что провоцировал Дмитрия Юдина в плей-офф.

Защитник «Ак Барса» ударил головой игрока ЦСКА, находившегося на скамейке, в третьем периоде пятого матча финальной серии Кубка Гагарина. В результате защитник получил 4 минуты штрафа.

Свой поступок Юдин объяснил тем, что за несколько секунд до эпизода Каменев сильно ударил его клюшкой по ребрам. Судьи этого не увидели.

– Дмитрий Юдин получает в финале штраф на 4 минуты за удар головой. Сам Дмитрий потом говорил, что его спровоцировали. Это ты провоцировал?

– Да. Скажу честно. Плей-офф для этого и существует, что когда тебя бьют, ты должен терпеть и не отвечать.

Я спровоцировал, да, согласен. Много моментов таких бывает, и мне прилетает тоже. Тебя на пятаке по ребрам бьют, но ты должен терпеть.

Извиняюсь, ничего личного, но это игра. Для победы я готов так же делать. Если бы меня били, я бы, наверное, не ответил.

Ты должен выходить и потом уже дальше отвечать по правилам или... ну чтобы этого не видели, – сказал нападающий ЦСКА.

«Это была провокация, он меня ### очень сильно». Защитник «Ак Барса» Юдин об удалении за удар головой игрока ЦСКА

Материалы по теме

12 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Все правильно сделал, а то, что Юдин неадекват и поведётся, известно всем.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dr Gonzo
Ответ Олег
Как говорят в бою все средства хороши. Хладнокровней нужно быть, тем более плей-офф....
Ну клюшкой по ребрам такое себе средство. Если бы судьи увидели (захотели увидеть), не Юдин бы получил 2+2, а Каменев 5+20. Помогло бы это команде?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RoyRoy
Ответ мик джагер
Лучше бы промолчал...А Так... Сам про себя сказал что гнилой "Я" человек,.."могу и из-подтишка ударить...
Горди Хоу, по такой логике, тоже гнилым человеком был?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ренат Исхаков
если бы игрок Барсов спровоцировал, была бы ора, а так тишина
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mac Miller
как Педана по рукам ударил, когда массовая завязалась? Ничего личного?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
мик джагер
Лучше бы промолчал...А Так... Сам про себя сказал что гнилой "Я" человек,.."могу и из-подтишка ударить...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Miknik
Зачем такое проговаривать. Кому надо, тот все видит, а так лишний повод ответу схлопотать дал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Признаваться в мемуарах можно, и то не во всем, пока играешь лучше не трепаться))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег
Ответ АлкоЛоко
гниловато, Владислав
Как говорят в бою все средства хороши. Хладнокровней нужно быть, тем более плей-офф....
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ АлкоЛоко
гниловато, Владислав
Технично!☝️
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Why always me?!
Ответ Ренат Исхаков
если бы игрок Барсов спровоцировал, была бы ора, а так тишина
Так сезон уже закончился. Да и Барсы тот 5 матч финала выиграли.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий