Каменев об удалении Юдина за удар головой: «Я спровоцировал. Извиняюсь, ничего личного, но это игра. В плей-офф ты должен терпеть и не отвечать»

Форвард ЦСКА Владислав Каменев признал, что провоцировал Дмитрия Юдина в плей-офф.

Защитник «Ак Барса» ударил головой игрока ЦСКА, находившегося на скамейке, в третьем периоде пятого матча финальной серии Кубка Гагарина. В результате защитник получил 4 минуты штрафа.

Свой поступок Юдин объяснил тем, что за несколько секунд до эпизода Каменев сильно ударил его клюшкой по ребрам. Судьи этого не увидели.

– Дмитрий Юдин получает в финале штраф на 4 минуты за удар головой. Сам Дмитрий потом говорил, что его спровоцировали. Это ты провоцировал?

– Да. Скажу честно. Плей-офф для этого и существует, что когда тебя бьют, ты должен терпеть и не отвечать.

Я спровоцировал, да, согласен. Много моментов таких бывает, и мне прилетает тоже. Тебя на пятаке по ребрам бьют, но ты должен терпеть.

Извиняюсь, ничего личного, но это игра. Для победы я готов так же делать. Если бы меня били, я бы, наверное, не ответил.

Ты должен выходить и потом уже дальше отвечать по правилам или... ну чтобы этого не видели, – сказал нападающий ЦСКА.

«Это была провокация, он меня ### очень сильно». Защитник «Ак Барса» Юдин об удалении за удар головой игрока ЦСКА