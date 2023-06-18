40-летний Михнов покинул «Металлург» Жлобин. Форвард выиграл 2 чемпионата Беларуси в составе клуба

Теги переходы Алексей Михнов Металлург Жлобин высшая лига Беларусь Хоккей

40-летний форвард Алексей Михнов покинул «Металлург» Жлобин.

«Спасибо за все, легенда!

«Металлург» покидает один из лучших хоккеистов в истории клуба – Алексей Михнов.

В прошлом сезоне Михнов набрал 28 (9+19) очков в 29 матчах за «Металлург» и второй раз стал чемпионом Беларуси в форме «волков».

МИ-8 провел в Жлобине четыре великолепных сезона. Два золота, полуфинал-2021, четвертьфинал-2020, масса званий и наград, десятки крутых голов и сотни моментов, когда мы кайфовали от игры этого мастера.

Батя навсегда в наших сердцах и в истории «Металлурга❤️💙» – говорится в телеграм-канале белорусского клуба. 

Отметим, что в начале прошлого сезона бывший игрок сборной России и команд КХЛ покинул клуб из Жлобина и перешел в «Брест», но затем вернулся в коллектив. 

1 комментарий

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цэсемьэр
НЛО ещё играет?😳
помню его ещё в начале 2000х в 🚂
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