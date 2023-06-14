Майоров о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Трагедии нет. Мне он вообще до лампочки»
Борис Майоров прокомментировал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.
Российский нападающий Иван Барбашев стал обладателем трофея в составе «Вегаса». Он получит кубок на день, но не сможет привезти его в Россию.
«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Все это укладывается в то, что происходит вокруг России в мире. Но повторюсь, ничего страшного в этом нет. Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут.
Я понимаю, что для игроков, которые там выступают, наверное, это имеет значение, а мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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