Майоров о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Трагедии нет. Мне он вообще до лампочки»

Теги Кубок Стэнли НХЛ Борис Майоров Хоккей

Борис Майоров прокомментировал запрет привозить Кубок Стэнли в Россию.

Российский нападающий Иван Барбашев стал обладателем трофея в составе «Вегаса». Он получит кубок на день, но не сможет привезти его в Россию.

«Никакой трагедии в этом нет абсолютно. Все это укладывается в то, что происходит вокруг России в мире. Но повторюсь, ничего страшного в этом нет. Подумаешь, Кубок Стэнли не привезут.

Я понимаю, что для игроков, которые там выступают, наверное, это имеет значение, а мне этот Кубок Стэнли вообще до лампочки», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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андрэ
так откажись от комментариев если до лампочки
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Wayne Gretzky 99
Деду 85 лет. Конечно ему кубок Стэнли до лампочки. Утром проснулся - уже счастье.
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