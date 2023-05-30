Немчинов о том, что игроки «Вегаса» не прикоснулись к призу Кэмпбелла: «Это никак не повлияет на их игру и результат финала. Многие трогают, целуют и ничего страшного»

Сергей Немчинов высказался о приметах игроков НХЛ в плей-офф.

Игроки «Вегаса» сегодня не стали прикасаться к трофею за победу в Западной конференции.

Форвард Джонатан Маршессо сказал, что это связано с поражением в финале Кубка Стэнли-2018. Тогда после победы в финале Запада игроки брали трофей Кларенса Кэмпбелла в руки.

Игроки «Флориды» ранее прикасались к трофею за победу в Восточной конференции и брали его в руки.

«Сейчас все меньше и меньше каких-то суеверий в хоккее. Остаются личные обряды перед играми. Некоторые футболисты перед матчем, например, перед выходом на поле, стараются не наступать на линию разметки, хоккеисты выходят на лед с левой или правой ноги. У меня какой обряд был? Я всегда первым завязывал левый конек.

То, что игроки « » не дотронулись до кубка конференции, никак не повлияет на их игру и результат финальной битвы против «Флориды». Уже давно многие трогают, целуют, фотографируются с кубками и ничего страшного.

Хочется отметить другой факт: оба клуба ни разу не выигрывали , но играли в финалах. Поэтому они знают, что это такое. И там, и там есть наши ребята, пожелаю им всем удачи.

Особенно Бобровскому, проводит сумасшедший сезон. Финал будет интересный. Сложно предсказать, кто выиграет, если вы ждете от меня этого (смеется). Могу сказать одно: четырех игр точно не будет», – сказал двукратный обладатель Кубка Стэнли.