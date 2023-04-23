Артем Лукоянов: «ЦСКА реализует микромоменты – разница лишь в этом. «Ак Барсу» мешает стеснение в атаке, серию никто отдавать не собирается»

Артем Лукоянов заявил, что «Ак Барс» стесняется в атаке в играх с ЦСКА.

« » проиграл (1:2, 1-3 в серии) в четвертом матче финальной серии Кубка Гагарина

– Разница всего лишь в том, что соперник реализует микромоменты. В этом, наверное, и заключается класс.

Они так же отбиваются от нас, но забивают, используют какой-то шанс и переламывают ход встречи. Сегодня была хорошая игра.

И предыдущая была отличной. Реализация и стеснение в атаке мешают нам. Мы должны больше играть в атаке и реализовывать моменты.

– ЦСКА год назад показал, как вытащить финал со счета 1-3. Матч в Казани будет важен?

– Безусловно, мы едем домой. Знаю по себе, что, когда ведешь в серии 3-1, это тяжело психологически. Последний шаг – самый тяжелый. У нас был разговор сейчас.

Никто не собирается отдавать серию. Будем биться до конца. Это две отличные команды. ЦСКА выиграл три матча подряд.

Почему мы не можем это сделать? Нам надо поменять некоторые моменты, отодвинуть игру от своих ворот и больше играть в атаке.

Теперь мы дома – может, будем мы в большинстве играть, – сказал нападающий «Ак Барса».