Каменский об отъезде молодых россиян в НХЛ: «Рассматриваем, как их можно остановить. Хотелось бы, чтобы уезжали в зрелом возрасте и к ним было уважение»

Валерий Каменский сказал, что молодым россиянам не стоит спешить с отъездом в НХЛ.

Вице-президент КХЛ считает, что лучше уехать позже и получить односторонний контракт.

Для того, чтобы избежать необходимости начинать с контракта новичка (всегда подразумевающего возможность отправки в фарм-клуб), уезжать надо в возрасте не менее 25 лет.

«Мы рассматриваем вопрос, почему уезжают, зачем уезжают, как их можно остановить. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята уезжали в зрелом возрасте и на односторонний контракт, как мы в свое время, чтобы к ним было уважение. Считаю, что наша молодежная и высшая лига не хуже тех лиг, где играют фарм-клубы НХЛ.

Уедут – не значит, что заиграют. Попробовать может любой хоккеист, ну а мы говорим, чтобы туда ехать, надо быть готовым. Если они там закрепятся, то значит мы их правильно готовим, и тренеры у нас высокого уровня. А если они не заиграют, то ребята поймут, что надо делать», – сказал олимпийский чемпион.

В течение последних двух недель контракты новичка с клубами подписали 21-летний форвард Максим Грошев (на 3 года с «Тампой»), 20-летний форвард Никита Чибриков (на три года с «Виннипегом»), 19-летний форвард Виктор Неучев (на три года с «Баффало»), 22-летний защитник Даниил Мисюль (на два года с «Нью-Джерси») и 23-летний вратарь Георгий Романов (на два года с «Сан-Хосе»).