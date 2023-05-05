Каменский об отъезде молодых россиян в НХЛ: «Рассматриваем, как их можно остановить. Хотелось бы, чтобы уезжали в зрелом возрасте и к ним было уважение»

Теги НХЛ АХЛ Валерий Каменский КХЛ МХЛ ВХЛ ТАСС Хоккей

Валерий Каменский сказал, что молодым россиянам не стоит спешить с отъездом в НХЛ.

Вице-президент КХЛ считает, что лучше уехать позже и получить односторонний контракт.

Для того, чтобы избежать необходимости начинать с контракта новичка (всегда подразумевающего возможность отправки в фарм-клуб), уезжать надо в возрасте не менее 25 лет.

«Мы рассматриваем вопрос, почему уезжают, зачем уезжают, как их можно остановить. Хотелось бы, конечно, чтобы ребята уезжали в зрелом возрасте и на односторонний контракт, как мы в свое время, чтобы к ним было уважение. Считаю, что наша молодежная и высшая лига не хуже тех лиг, где играют фарм-клубы НХЛ.

Уедут – не значит, что заиграют. Попробовать может любой хоккеист, ну а мы говорим, чтобы туда ехать, надо быть готовым. Если они там закрепятся, то значит мы их правильно готовим, и тренеры у нас высокого уровня. А если они не заиграют, то ребята поймут, что надо делать», – сказал олимпийский чемпион.

В течение последних двух недель контракты новичка с клубами НХЛ подписали 21-летний форвард Максим Грошев (на 3 года с «Тампой»), 20-летний форвард Никита Чибриков (на три года с «Виннипегом»), 19-летний форвард Виктор Неучев (на три года с «Баффало»), 22-летний защитник Даниил Мисюль (на два года с «Нью-Джерси») и 23-летний вратарь Георгий Романов (на два года с «Сан-Хосе»).

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23 комментария

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Антон Чугунов
Когда 3-4 клуба претендует на Кубок Гагарина, последние лет 10, делать тут нечего. Уезжают молодые и правильно делают
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Костя Кот
пусть уезжают из этого болота, вернуться всегда успеют
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Персональные данные Номер 67327384
Подписывают бумагу о том, что они владеют секретной информацией о строительстве великой и непобедимой "Красной Машины". И становятся невыездными
+20
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+18
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oberkorn
Спорное мнение
Ска тащит всех талантов к себе, а потом маринует их в вхл. Ну и как это назвать?
+12
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+12
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Амфитрион
"Как мы в свое время" - в свое время уезжали любыми доступными способами и о гордости речь не шла. И вы, Валерий, уехали спокойно только потому, что Фетисов уже протоптал дорожку плюс травма. А теперь надо искать способы закрыть дорогу молодым, нехилое лицемерие.
+10
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al
Ответ oberkorn
Спорное мнение Ска тащит всех талантов к себе, а потом маринует их в вхл. Ну и как это назвать?
"уважение от ротенберга"
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Ddd Erf
вы сами то как уезжали???
самих от себя не тошнит?
ни стыда ни совести ни чести
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KRAN
Ответ Ddd Erf
вы сами то как уезжали??? самих от себя не тошнит? ни стыда ни совести ни чести
Каменский не в 20 лет на двусторонний контракт уезжал.
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mantruck
Всех в СКА/ЦСКА не подпишут, а за Витязь/Ладу/Амур играть никто не хочет, потому что перспектив и развития у данных клубов нет, играть на потеху местному губернатору никто не хочет. Завтра местный депутат наиграется, и команда пойдёт под расформирование. В КХЛ даже у лидеров нет долгих контрактов, максимум 3 года, потому что даже руководители и спонсоры понимают, что установка на прекращение спонсирования может прийти в любой момент, и отправятся СКА/ЦСКА/Зенит на привычное место в середину таблицы
+3
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KRAN
Ответ oberkorn
Спорное мнение Ска тащит всех талантов к себе, а потом маринует их в вхл. Ну и как это назвать?
Красная Машина
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KRAN
Надо рассматривать не как ИХ остановить, а ЧТО сделать чтобы ОНИ остановились.
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Серёжа Новиков
Во-во, остановить, запретить, штрафовать. Вы больше ничего и не умеете.
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Melnikov1968
Интересная трактовка:если уедут и заиграют в лиге,значит у нас хорошая тренерская школа,а если не получится,то ребята должны что-то понять. То есть сказать,что и тренеры бывают так себе,язык не поворачивается,сразу на хоккеистов стрелки переводит. Валера,будь ты об’ективней. У нас,как и во многих странах есть плохие тренеры.
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NARTMEN
Ответ oberkorn
Спорное мнение Ска тащит всех талантов к себе, а потом маринует их в вхл. Ну и как это назвать?
Система Романа.
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Дмитрий Травницкий
Ответ mas76
В армию
Чибриков( ИИ додумывает за меня, извините) . ну и про Воронкова забыл. Тоже должен сразу заиграть.
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TimGI86
«Если закрепятся, то мы молодцы и тренеры, а если нет, то сами поймут, что надо делать» - смешно конечно, мы молодцы, только если заиграли, а вот если не заиграли, то значит сами виноваты.
А может быть нужно готовить так, чтобы уже могли в 20 лет так закрепляться в НХЛ?
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну а сами вы, разумеется, уезжали бы без всяких проблем, не протопчи тогда Фетисов дорожку. Могильный свалил и нисколько не пожалел наверняка
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mas76
В армию
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Дмитрий Травницкий
Не надо ни каких запретов и тем более засыпать деньгами, чтобы остались. Всё учатся только на своих ошибках. Большенство уехавших рано так и не пробивается в Лигу. С другой стороны, игроки добившиеся определённого успеха на родине, имеют больше шансов закрепиться и добиться успеха. Но каждый молодой человек уверен, что он особенный и на него не распространяется статистика. Из всей молодёжи, что поедет в НХЛ, шанс закрепиться будет только у Грицука и может быть Чибисов.
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Anton Sobolev
Как к Гусеву!
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shahmur
Старые лицимеры
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Antoniom
Уже освоили пару способов и уважили Ивана Федотова.
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Pitts
Ещё можно с уважением в МорФлот призвать
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