ЦСКА передал подполковнику Серкову гуманитарную помощь, закупленную для нужд армии

ЦСКА передал подполковнику Павлу Серкову закупленную для нужд армии гуманитарную помощь.

4 мая воспитанники хоккейной школы ЦСКА посетили патриотический урок в Музее спортивной славы клуба.

«Вчера в Музее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте состоялось мероприятие с участием воспитанников хоккейной школы ЦСКА, приуроченное к наступающему Дню Победы.

Хоккеисты 2007 и 2011 годов рождения вместе с тренерами Владимиром Крамским и Максимом Великовым, а также заместителем спортивного директора школы Андреем Михайловым посетили экскурсию по музею и узнали о наиболее значимых вехах в 100-летней истории армейского спорта.

Затем юные армейцы встретились с подполковником Вооруженных Сил РФ Павлом Серковым, который провел с ними урок патриотического воспитания, рассказал о том, как российские солдаты выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине и ответил на вопросы.

По окончании урока специалист службы безопасности ПХК ЦСКА Валерий Калошин передал Павлу Серкову закупленную клубом для нужд армии гуманитарную помощь, а также вручил ему памятный подарок от хоккейной команды ЦСКА», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.