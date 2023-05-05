ЦСКА передал подполковнику Серкову гуманитарную помощь, закупленную для нужд армии

Теги ЦСКА Максим Великов Андрей Михайлов КХЛ Владимир Крамской Политика детский хоккей Хоккей

ЦСКА передал подполковнику Павлу Серкову закупленную для нужд армии гуманитарную помощь.

4 мая воспитанники хоккейной школы ЦСКА посетили патриотический урок в Музее спортивной славы клуба.

«Вчера в Музее спортивной славы ЦСКА на Ленинградском проспекте состоялось мероприятие с участием воспитанников хоккейной школы ЦСКА, приуроченное к наступающему Дню Победы.

Хоккеисты 2007 и 2011 годов рождения вместе с тренерами Владимиром Крамским и Максимом Великовым, а также заместителем спортивного директора школы Андреем Михайловым посетили экскурсию по музею и узнали о наиболее значимых вехах в 100-летней истории армейского спорта.

Затем юные армейцы встретились с подполковником Вооруженных Сил РФ Павлом Серковым, который провел с ними урок патриотического воспитания, рассказал о том, как российские солдаты выполняют задачи в зоне специальной военной операции на Украине и ответил на вопросы.

По окончании урока специалист службы безопасности ПХК ЦСКА Валерий Калошин передал Павлу Серкову закупленную клубом для нужд армии гуманитарную помощь, а также вручил ему памятный подарок от хоккейной команды ЦСКА», – говорится на сайте клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

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7 комментариев

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Андоррский почтальон
Ответ Ебздрогыч
Может еще Пригожину боеприпасы передадут?
А если передадут, то что?
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Филипп Петров
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Гамид Абакаров
дети вне политики
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HockeyMan
Ответ Гамид Абакаров
дети вне политики
Дети за страну
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jss
Ответ Гамид Абакаров
дети вне политики
это в какой стране?
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